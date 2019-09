SNJEŽANA MEHUN NA INSTAGRAMU: ‘Volim lijepe žene, ove druge će vam prije zabiti nož u leđa’

View this post on Instagram

Iste, sva sreća da sam plava inače bi nas mogli zamjeniti 🙄🙈😂 @mamic.katarina 👸🏼 @duchess.womenswear Volim lijepe žene, ljude nekako lakše je s njima!mislim lijepe u dusi ne samo fizicki s takvima je lako ako se pogode obje kombinacije ! Ovi drugi prije će Vam zabiti nož u ledja ako su ružni na ovaj ili onaj način! #duchesswomenswear #missicadabudem #misscroatia2019 #missworld #photocredit @jureperisic