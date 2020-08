SNJEŽANA DUJMIĆ: ‘Samo jedan član Novih fosila izrazio mi je sućut kad je Rajko Umro, ostali nisu ni nazvali’

Snježana je liječnike odmah nakon smrti pitala ima li Rajko ikakve organe koje može donirati

Legendarni glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić preminuo je prije 19 dana. Iza sebe je ostavio sina Tina i suprugu Snježanu koja je ekskluzivno za RTL ispričala kako se osjeća.

“Oprao je baš svo rublje. Htio se pohvaliti kako je vrijedan. Ostala je samo jedna majica koja ima njegov miris. Nije košulja plava, ali sve drugo je baš kao u pjesmi koju je napisao”, kazala je.

Snježana je do zadnjeg trenutka vjerovala da će se njezin suprug oporaviti.

“Spavaj koliko trebaš, a ja ću te sad škakljati, štipati, možda i nasmijavati i u tim trenucima je aparat počeo nešto reagirati. Ja sam se uspaničila jer sam mislila da se nešto loše događa. Međutim, oni su rekli da on, najvjerojatnije, reagira na moje dodire”, ispričala je.

Donirani su Rajkovi bubrezi

Vijest o njegovoj smrti jako je loše podnijela.

“Kad su mi rekli da se Rajkov mozak osušio i da je i tako on umro, moja reakcija je bila van svake pameti”, rekla je.

Snježana je ničim izazvana liječnike priupitala ima li Rajko ikakve organe koje može donirati, a oni su joj rekli kako je to moguće napraviti s njegovom jetrom i bubrezima.

“Na kraju ništa nije donirano osim bubrega, Ja sam mislila da se može donirati, da će to veliko srce negdje kucati u nekom drugom. Otud valjda moja reakcija da ja doniram. Ja sam zapravo razmišljala da se može, zapravo, Rajkovo srce donirati jer je on imao srce k’o autobus u kojem su se izmjenjivali raznorazni putnici. Neki bi jako voljeli se voziti u tom autobusu, a neki bi ušli samo da se prevezu i izađu. To je bilo Rajkovo srce”.

Nisu joj svi izrazili sućut

Rajko će uskoro biti pokopan u Aleji Velikana kad njegova grobnica bude gotova.

“Urna je još uvijek na Mirogoju na čuvanju. Rečeno mi je, sad su i godišnji, dva do tri tjedna koliko već treba da se napravi ta grobnica u koju možemo, mi kao obitelj, položiti tu urnu”, kazala je.

Snježani puno znači sućut dragih ljudi. No, nije ju dobila od svih od kojih je to očekivala.

“Sućut mi je izrazio moj vjenčani kum Vladimir Kočiš Zec, Sanja i Marinko nisu… U nijednom trenutku nisu nazvali da me pitaju kako je Rajko, kad su čuli da je umro nisu me nazvali, izrazili saučešće. Mislim ja njih znam 33 godine kao i Rajka. Znači, ne bih spustila slušalicu. Tu nema, u tim trenucima, nema ljutnje”, ispričala je te je nadodala kako će osnovati zakladu u spomen preminulom suprugu.