SNIMKA NIVES CELZIJUS KAKVU JOŠ NISTE VIDJELI: ‘Bolje nego završna scena u Flashdanceu’

I ovo je djelić mog tanga. Gledam ga i volim ga. Primjećujem neke greškice i detalje koje sam htjela ispraviti ali nisam uspjela. No opet primjećujem i da sam sve odradila s puno ljubavi i veselja i pobijedila strah u sebi koji me izjedao. No ono što me najviše iznenadilo, strepila sam u svakoj točki ostalih kandidata kao da je moja i veselila se kad je napokon uspješno završena. Imam dojam da su svi oni osjećali isto. Shvatila sam sinoć da sam tek nedavno upoznala te neke nove divne ljude, s nekima se više povezala, s nekima manje ali s jednakim žarom i ponosom gledala sam svakog od njih. I bili su moji. S takvom lakoćom su postali moji, što znači da su divni, jednostavni, pozitivni, brižni i sretna sam da susrećem i radim s upravo takvim ljudima. Zato dragi gledatelji, ako ste nekad manje ili više zadovoljni plesom, pjesmom, koreografijom, to ja manje bitno i to je normalno. Ono što je bitnije, vi u svakom trenutku gledate ljubav ❤ #plessazvijezdama #novatv #moji