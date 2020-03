SNIMKA NA KOJOJ MRLE TRENIRA NASMIJAT ĆE VAS DO SUZA: ‘Vježbamo u karanteni jer neprijatelj ne spava!’

View this post on Instagram

Vježbamo u karanteni jer neprijatelj ne spava! 🏋🏻‍♀️ Svakog utorka i četvrtka u 10 ujutro vježbaj samnom uživo na Instagramu i postani istinski ČUPAČ PIČKE! 💪🏻 Označi čupače, vidimo se sutra 👇🏻