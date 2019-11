SLIKOVNICA METALLICE U HRVATSKOJ IZLAZI PRVA U SVIJETU: Povijest kultnog benda ‘od slova A do slova Ž’

Slikovnicu je napisao Howie Abrams, za ilustracije je zaslužan Michael ‘Kaves’ McLeer, a hrvatski prijevod potpisuje Ivanka Mazurkijević

Knjižara Rockmark objavila je slikovnicu “Abeceda grupe Metallica”, koju će izvanredno ponuditi u ekskluzivnoj prodaji na ovogodišnjem sajmu knjiga Interliber, gdje će hrvatski ljubitelji benda prvi u svijetu u stihu i slici pročitati povijest slavnog američkog heavy metal sastava.

Uz stihove i ilustracije, “Abeceda grupe Metallice” (The ABCs of Metallica) priča povijest benda “od slova A do slova Ž”.

“Svako slovo abecede predstavlja jedan od ključnih trenutaka njihovog putovanja od samih početaka do danas, ali i zabavne činjenice o članovima Metallice: Jamesu Hetfieldu, Kirku Hammettu, Robertu Trujillu i Larsu Ulrichu“, stoji u najavi.

Hrvatsko izdanje dostupno na Interliberu

Slikovnica će svijetu službeno biti predstavljena 26. studenog, no u dogovoru sa samim bendom glazbena knjižara Rockmark hrvatsko će izdanje ponuditi u ekskluzivnoj prodaji dva tjedna ranije, na Interliberu, od 12. do 17. studenog, te od 26. studenog u redovnoj prodaji, priopćeno je iz Rockmarka.

Slikovnicu je u suradnji s bendom napisao Howie Abrams, za ilustracije je zaslužan Michael “Kaves” McLeer, a nadahnuti hrvatski prijevod potpisuje Ivanka Mazurkijević.

“Kao da svjetska premijera nije dovoljna sama po sebi, Metallica i autor knjige dopustili su da se u hrvatsko izdanje dodaju slova kojih u abecedi engleskog jezika nema”, ističe se u najavi.

Dio prihoda od prodaje direktno odlazi u humanitarne svrhe.