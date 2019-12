SLIJEPA HRVATICA ODUŠEVILA ŽIRI U NJEMAČKOM THE VOICEU: Nazivaju je hrvatskom Adele, a iza sebe ima preko 30 operacija

Bernarda svoje pjesme i glazbu piše sama, a u pjesmama govori o vjeri u Boga i duhovnim iskustvima

Bernarda Brunović, Hrvatica koja živi u Švicarskoj, svojim je nastupom u nedjelju navečer u njemačkom The Voiceu podigla na noge sve prisutne. Pjesma kojom je zaradila ovacije i žirija i publike je I Heard It Through The Grapevine pjevača Marvina Gayea koja joj je donijela prolaz dalje.

Saznavši da je od žirija dobila četiri “da”, Bernarda se rasplakala. Hrvatska Adele, kako je nazivaju mediji, iza sebe ima preko 30 operacija, no nijedna joj nije pomogla. Izgubila je i lijevo oko pa nosi staklenu protezu. S 15 godina odlučila je da joj je dosta bolnica, lijekova i narkoza.

Bernarda je rođena u Zagrebu, ali od djetinjstva živi u Švicarskoj. Ova kantautorica duhovne glazbe sama piše tesktove i glazbu za svoje pjesme u kojima govori o vjeri u Boga i duhovnim iskustvima. Dosad ih je napisala više od 250, a najveći uzori su joj Cliff Richard, Albertina Walker, Edwin Hawkins, Aretha Franklin, Mariah Carey i Janis Joplin.

Osim što piše pjesme, Bernarda govori čak pet jezika: engleski, njemački, talijanski, francuski, hrvatski i nešto španjolskog. “Želim pokazati publici i svima da je sve moguće. Da nikad ne treba odustati i da čovjek treba zgrabiti sve što mu život pruža i učiniti od toga što može”, poručila je Bernarda dodavši da se nada da će jednog dana progledati.

Bernarda je 2011. godine s pjesmom Confidence nastupala na švicarskom izboru za pjesmu Eurovizije te osvojila drugo mjesto. Na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku pobjedu je odnijela dva puta, i to s pjesmama Olujna noć 2014. godine i Gdje da nađem mir 2016.

