SLIJEPA DJEVOJKA RASPLAKALA ŽIRI U ‘ZVIJEZDAMA’: Duboko ih dirnula glasom, ali i hrabrošću

Treća epizoda glazbenog showa ‘Zvijezde’ započela je s djevojkom iz Kostrene, Vedranom Vukušić. Ima 27 godina, a uz pjevanje, hobi joj je plesanje na svili. Peteročlanom žiriju se predstavila pjesmom Bobbyja Hebba ‘Sunny’, no na kraju joj se nitko nije podignuo. ‘Krenulo je tako dobro, no kako je pjesma išla dalje, ti si tonula sve više’, rekao joj je Jacques.

Nakon nje, na scenu je stupio 17-godišnji kuhar Marcco Cuccurin iz Pule, koji je nastupio i u RTL-ovim ‘Zvjezdicama’. Marcco je otkrio da njegov tata nije želio da se rodi s obzirom na to da su ga roditelji dobili neplanirano. U show je došao kako bi tata ozbiljnije shvatio njegovu ljubav prema glazbi. Marcco je otpjevao pjesmu ‘Your Man’ Josha Turnera. Prva se na fotelji podignula Nina, a za njom Andrea i Jacques, no Jacques se vrlo brzo spustio dolje. Na kraju su se podignuli i Toni i Grašo. ‘Kao da si se rodio na pozornici!’ rekla mu je Nina koja mu je postala mentorica, a Tonči mu je rekao da je lijepo imati snove, ali da nastavi listati kuharice.

Valeria Jacek dolazi iz Đakova i uskoro će napuniti 18 godina. I ona je bila u prvoj sezoni ‘Zvjezdica’ i tada je stigla do polufinala, a san joj je postati pjevačica i otići iz svog malog mjesta. Valeria je otpjevala Aviciijevu ‘Addicted To You’ i već nakon prvog stiha Jacques je podignuo fotelju, a za njim i svi ostali. ‘Ja te ne dam nikome, sve sam pokazao svojim reakcijama, i to je to!’ rekao joj je Jacques koji joj je postao mentor.

Natjecatelj Željko Grozaj dolazi iz Donje Lomnice, ima 39 godina, oženjen je i ponosan otac 10-godišnjeg sina. Radio je kao kuhar i paralelno pjevao, no prije pet godina kuhaču je zamijenio tamburicom. U showu je otpjevao Oliverovu pjesmu ‘Vjeruj mi’, a iako mu se nitko nije ustao, Jacques je otkrio da poznaje Željka i da je pjevao s njim, pa ga je zamolio da otpjeva jednu kajkavsku popevku, što je oduševilo žiri i publiku.

Iz Malog Lošinja na pozornicu je stigla Dorotea Dumenčić, koja ima 21 godinu. Studentica medicinsko-laboratorijske dijagnostike obožava pjevati, a ima i svoj bend s kojim nastupa po otocima. Dorotea je otpjevala pjesmu Alanis Morissette ‘You Oughta Know’, a svi članovi žirija stisnuli su zeleni gumb. ‘Zbog ovakvih ljudi kao što si ti trebali bi postojati ovakvi showovi. Sviđa mi se što sam čuo i što vidim’, rekao joj je Grašo koji je prvi podignuo fotelju. Dorotea je željela da joj Grašo bude mentor, a tako je na kraju i bilo i to ju je silno razveselilo.

Danijela Vidas dolazi s Raba ima 24 godine, ali živi u Zagrebu jer je slijepa i ide u školu za slijepe i slabovidne. Danijela je oslijepila s četiri godine, a studira poslovnu ekonomiju. Danijela i skija, a pjevanje joj je najveća ljubav. Na pozornici je otpjevala pjesmu Mije Dimšić ‘Život nije siv’ i svi članovi žirija podignuli su svoje fotelje, a Tonči je pred kraj njezine izvedbe ustao i otišao na pozornicu kako bi je poljubio i zagrlio. Publikom se prolomio pljesak, Andrea je zaplakala, a Tonči joj je rekao da je došao do nje kako bi pohvalio njezinu hrabrost što ne nosi naočale. ‘Tako je, želim pokazati da sam ista kao drugi i da se i ja mogu sama našminkati’, rekla mu je Danijela. ‘Ti si doista posebna, a svijet je za tebe ružičast, a ne crn, siv ili bijel’, rekao joj je Grašo. Danijeli je Tonči prepustio da odabere svog mentora s obzirom na to da su joj se svi ustali, a ona je odabrala Ninu.

Slavica Marijan ima 24 godine i dolazi iz Livna, a po struci je ekonomistica, no želja joj je postati pjevačica. Slavica je otpjevala Adelinu pjesmu ‘One and Only’, a ovaj je put Tonči prvi podignuo fotelju. Kad je otpjevala, Nina je zaključila kako je Slavica imala veliku tremu, a Andrea je rekla da je izvedba podsjetila na ulazak u more kad je hladno. Tonči je Slavicu prepustio Nini da joj bude mentorica.

Sljedeći se na pozornicu popeo 18-godišnji Roko Blažević iz Splita, koji je sudjelovao u drugoj sezoni ‘Zvjezdica’, a samo godinu dana poslije pobijedio je u ‘Pinkovim Zvjezdicama’. Ovaj je put Roko odlučio otpjevati pjesmu Michaela Bublea ‘Cry Me a River’. Roku su se podignuli svih petero članova žirija. ‘Ja sam oduševljena!’ rekla je Nina. ‘Roko, to je to, zvijezda je rođena!’ rekao mu je Jacques koji se prvi podignuo i odlučio mu postati mentor.

Kristina Kelebuh ima 28 godina i dolazi iz Dugog Sela, voli pisati pjesme i eseje, svirala je i flautu u limenoj glazbi, a muž joj je prenio ljubav prema narodnoj glazbi. Kristina je nastupila s pjesmom Vesne Pisarović ‘Da znaš’, a u osmom je mjesecu trudnoće! Prva je zeleni gumb stisnula Andrea, koja se jedina podignula komentirajući da je to učinila samo zato da ne bi dobila ječmenac. ‘Odabrala si odličnu pjesmu za tebe i lijepo je tekla u tvojoj izvedbi’, rekla joj je Nina, a Tonči ju je zamolio da otpjeva nešto narodno za kraj. Budući da se Andrea podignula, zaključili su da bi Kristina trebala proći dalje. ‘S obzirom na to da će ovaj show trajati, a vi ste u blagoslovljenom stanju, ti ćeš ići dalje, ali bez mentora!’ rekao joj je predsjednik žirija Tonči.

Zadnji je na scenu došao Hrvoje Krištofić koji ima 27 godina i dolazi iz Čakovca, a studira na glazbenoj akademiji i frontmen je čakovečkog benda Genova. Tata mu je glazbenik od koga je i naslijedio ljubav prema glazbi, a s obzirom na to da je sa 16 godina izgubio mamu i odgajali su ga tata i baka, nastup je posvetio upravo njima. Otpjevao je pjesmu Atomskog skloništa ‘Za ljubav treba imat dušu’. Iako se Jacques prvi podignuo, pa zatim Nina i ostali, na kraju se on jedini spustio nazad. ‘Imaš strahovitu boju glasa, ali ne znaš još kontrolirati svoju snagu’, rekla mu je Nina. ‘Kupio si me s tim što voliš grupu Toto kao i ja’, rekao je Grašo. ‘Ja sam se podignuo prvi, ali nisi za mene, no smatram da te ovaj show treba jer si kvalitetan’, zaključio je Jacques, a Grašo mu je postao mentor.

Tko će još dobiti svog mentora, gledatelji će saznati iduće subote na RTL-u.