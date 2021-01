SLAVNA PJEVAČICA OTKRILA STRAHOTE KROZ KOJE JE PROLAZILA DOK JE BILA U VEZI S GLUMCEM: ‘Zbog zlostavljanja imam PTSP’

U prosincu prošle godine, Twigs je priopćila kako je Shiu tužila za seksualno, emocionalno i tjelesno zlostavljanje

Britanska glazbenica Tahliah Debrett Barnett (33), koja je poznata pod imenom FKA Twigs, otkrila je kako je počela dobivati napadaje panike nakon što ju je navodno zlostavljao bivši dečko, glumac Shia LaBeouf (34), dok su još bili u vezi, piše Page Six.

FKA Twigs opisala je detaljno kakav je “strah i sram” osjećala tijekom devetomjesečne romanse s glumcem. Priznala je da je dobila hrabrost da ga ostavi tek nakon što je nazvala telefon za pomoć žrtvama zlostavljanja.

U intervjuu s Louisom Therouxom na njegovom podcastu BBC Radio 4 “Grounded” rekla je da joj je LaBeouf zabranio da gleda druge muškarce u oči te da ju je izolirao od prijatelja i obitelji.

Imala je jako negativno mišljenje o sebi. Mislila je da je “najgora osoba na svijetu” te je smatrala da joj nitko neće pomoći jer joj slučajni prolaznici nisu htjeli priskočiti u pomoć nakon što ju je LaBeouf navodno davio na benzinskoj postaji.

Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma “Honey Boy” 2018. godine, a vezu su prekinuli u svibnju 2019. godine.

U prosincu prošle godine, Twigs je priopćila kako je Shiu tužila za seksualno, emocionalno i tjelesno zlostavljanje.

Gledala je samo u pod

Therouxu je otkrila kako na početku veze on nije bio nasilan. No, nakon tog razdoblja “medenog mjeseca” postao je vrlo ljubomoran i stalno ju je kontrolirao.

“Smetalo mu je to što sam bila ljubazna prema konobaru ili prema bilo kome tko je muškog roda. On je odmah mislio da flertujem s tom osobom te da želim stupiti u nekakav odnos s njom, no samo sam bila pristojna nekome. Rekao mi je kako sam znala kakav je kad smo se upoznali i da, ako ga volim, ne bih trebala muškarce gledati u oči. Dakle, to je bila moja svakodnevica dobra četiri mjeseca pred kraj naše veze. Nisam smjela gledati muškarce u oči”, ispričala je FKA Twigs.

Kako ne bi uznemiravala i ljutila svog dečka, pjevačica je gledala samo u pod kad su bili zajedno vani te se je izolirala od svoje obitelji i prijatelja.

Također, LaBeouf je od nje očekivao da ispuni dnevnu kvotu iskazivanja ljubavi.

“Rekao je da je njegova bivša djevojka vrlo dobro ispunjavala tu kvotu, a da sam ja nesposobna… Bilo je to 20 dodira i 20 poljubaca dnevno, kako bi mu iskazala ljubav i predanost, što je bilo vrlo iscrpljujuće jer nisam mogla biti spontana”, kazala je Twigs te je nastavila opisivati užase kroz koje je prolazila.

Želi što prije posti osoba kakva je bila prije

“Probudio bi me usred noći i počeo bi me optuživati za razne stvari. Primjerice, da buljim u strop i razmišljam o načinima kako da ga napustim, optužio bi me da masturbiram, da želim biti s nekim drugim itd. To bi se uvijek odigravalo između četiri i sedam sati ujutro”.

Vezu s LaBeoufom prekinula je nakon što je nazvala liniju za pomoć za žrtvama zlostavljanja, no traumatična iskustva kod nje su, kaže, ostavila traga na njenoj psihi, pa je počela dobivati napadaje panike te je oboljela od PTSP-a. Trenutno radi na svom mentalno zdravlju te što prije želi postati osoba kakva je prije bila.

LaBeouf je za New York Times kazao da mnogi njeni navodi nisu istiniti, no priznao je da ima povijest nasilničkog ponašanja i alkoholizma.

“Nemam opravdanja za svoj alkoholizam ili agresiju, već samo racionalizaciju. Samog sebe i sve oko sebe zlostavljao sam godinama. Imam povijest povređivanja najbližih ljudi”, kazao je tada te dodao: “Sramim se te povijesti i žao mi je zbog onih koje sam povrijedio”.