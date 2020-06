SLAVNOM VODITELJU NAKON DUGE BOLESTI PREMINULA SUPRUGA U 44. GODINI: ‘Mark i djeca shrvani su i očajni’

Mark i Sara vjenčali su se 2001. godine i imaju troje djece u dobi od 17, 12 i šest godina

Poznatom britanskom voditelju Marku Chapmanu (46) u srijedu je nakon duge bolesti preminula supruga Sara u 44. godini života, javlja The Sun.

Izvor blizak obitelji otkrio je da je umrla okružena obitelji.

“Nažalost, Sara je preminula 3. lipnja. Obitelj je bila s njom. Mark i djeca shrvani su i očajni. Oni iznimno drže do svoje privatnosti i voljeli bi kad bi ljudi to poštovali”, rekao je.

Mark i Sara vjenčali su se 2001. godine i imaju troje djece u dobi od 17, 12 i šest godina. On je poznati sportski novinar.

“Znam da je moja obitelj ponosna na mene, ali ne gledam na to što radim kao na nešto posebno. Imam sjajan i zabavan posao, no slava me ne fascinira, niti mi je potrebna. Radije popijem pivo u mjesnoj pivnici”, rekao je nedavno.