SLAVNI SE OPRAŠTAJU OD OLIVERA: ‘Srce mi se lomi! Otišao je najveći. Otišao je onaj od koga sam sve naučio…’

Legendarni hrvatski glazbenik, Oliver Dragojević preminuo je u 71. godini života, a brojne domaće zvijezde oprostile su se emotivnim porukama od glazbene legende.

“DRAGI MOJ MORSKI VUČE

Ništa više neće biti isto nakon tvog odlaska dragi naš Oliver. Sve tvoje šale i gluposti kojima smo se smijali ka dica su momenti koje nikada neću zaboraviti. Moram ti priznati da sam te volio i volim kao da si mi otac a po duši si mi bio ponekad kao mlađi brat. Od tebe sam najviše učio jer sam od tebe i najviše dobio. Ti si se davao ljudima i prijateljima i nisi se štedio u tome. U toj činjenici leži još jedna od tajni tvog uspješnog postojanja i rada. Oduvijek si bio dokaz da nije dovoljno biti samo vrhunski umjetnik nego i ČOVIK i zbog toga ti veliko HVALA.

ZBOG NJEGA, CIJELI SVIJET JE UŽIVAO U DALMATINSKOJ KANCONI: Oliver je punio i Carnegie Hall i operu u Syndeyju, a sve je počelo na trajektu za Velu Luku

Duboka bol u prsima i velika praznina u mislima sada su u meni. Pjesme koje si nam ostavio sada su jedina utjeha. Iskrena sućut cijeloj obitelji. Neizreciva bol. Počivaj u miru Božjem prijatelju i učitelju moj. Volim te i uvijek ću te voljeti.

Ps.

Molim te još samo jedno. Poljubi mi Tošu i zapjevajte jednu za sva vremena. I njemu si bio veliki uzor i put kojeg treba pratiti”, napisao je Tony Cetinski.

Vrlo emotivno od glazbenika se oprostio još jedan pjevač.

“Srce mi se lomi! Otišao je najveći. Otišao je onaj od koga sam sve naučio, kojeg sam najviše volio, kojemu sam se najviše divio. Nikad te neću zaboravit! Nitko te nikad neće zaboravit. Bio si moj uzor, kolega i frend. Jer takav si bio – neposredan. Najveći, a najskormniji. I ne znam više što da napišem jer svaka riječ je premalo i ne može opisati kako se danas osjećam. Pa eto, možda najbolje stati. Kažu da slika govori 1000 riječi. Evo tri koje su me obilježile za cijeli život: 1. Prvi put kad sam te upoznao kao klinac (na nekom tvom, tresao sam se ko šiba), 2. Najljepši trenutak u mojoj karijeri (pjevati s tobom u Royal Albert Hallu – ni danas si ne mogu objasniti koliko je to bilo veličanstveno za mene), 3. Naša zadnja zajednička fotka. Hvala ti na svemu! Hvala što si me prihvatio u svoj krug, na svim lijepim riječima i gestama potpore. Zbog tebe se bavim glazbom, zbog tebe sam glazbeno to što jesam! Volim te Stari”, napisao je Marko Tolja na Instagramu u opisu njegove zajedničke fotografije s Oliverom.

“Zbogom, legendo”, napisao je na Facebooku Zoran Šprajc, je glazbenik Goran Karan samo rekao “Adio, meštre”.

“Ako nas tužne jutrom probude’… rekao je On i dogodilo se baš jutros. I svakom od nas će jednoga dana doći kraj i jedino će biti važno što smo učinili za druge i kakav trag smo ostavili iza sebe. A ovaj čovjek, Oliver Dragojević, Gospodin i veliki Glazbenik, za mene, a i za mnoge JEDAN JEDINI, iza sebe ostavio je najljepše pjesme, obilježio toliko mladosti, ljubavi, starosti, toliko trenutaka u životima ljudi i tako ostao zapisan u našim srcima ZAUVIJEK. Nikoga nisam voljela i poštovala kao njega, nikoga nisam slušala toliko kad sam bila tužna i sretna, na ničije koncerte nisam voljela i htjela ići kao na njegove. Znate sve… Moja sućut njegovoj obitelji od srca, naš Oliver nikada neće biti zaboravljen, u to sam sigurna. HVALA VAM ZA SVE OLIVERE”, napisala je Lana Jurčević na Instagramu uz video našeg glazebnika.

I Franku Batelić pogodila je tužna vijest.

“I ništa više nikada neće biti isto. Hvala za sve note, za svaku riječ. Neka Vam je mirno more, kapetane”, napisala je Franka.

“Neki od nas bili su tvoja obitelj, neki su ti bili prijatelji, neki od nas znali su te samo površno, neki su te znali samo preko tvoje glazbe, ali ipak čini mi se da se danas svi ćutimo jednako, kao da smo izgubili nekog svog. Kako i ne bi kad si svojim glasom obilježio sve najvažnije trenutke naših života. Uz “Nadalinu” smo feštali, uz “Moj lipi anđele” plesali prve bračne plesove, uz “Trag u beskraju” plakali zbog slomljenih srca, uz “Jubavi mala” pozdravljali svoju tek rođenu dicu, uz “Skalinadu” vraćali si nadu u život,ljubav,ljude.. “, napisala je glumica i voditeljica Doris Pinčić Rogoznica.