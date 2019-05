SLAVNI ROKER DANAS SE KAJE ZBOG SKANDALOZNOG BRAKA: ‘Prvi put smo spavali zajedno kad je njoj bilo 14, a meni 48’

Wyman i Mandy Smith su se upoznali kad je njemu bilo 47, a njoj svega 13 godina

U ono doba ni divlji konji ga nisu mogli odvući od nje, ali bivši basist Rolling Stonesa Bill Wyman danas žali zbog braka s Mandy Smith 1989. godine, kada je njoj bilo 18, a njemu 52. Wyman, kojemu su sada 82 godine, u kontroverznom dokumentarcu “The Quiet One”, premijerno prikazanom na Tribeca filmskom festivalu prije desetak dana kaže da je “bio glup što je ikada pomislio da bi taj brak mogao uspjeti”.

‘Bio sam glup…’

Film je trebao biti prikazan i na festivalu dokumentarnog filma u Sheffieldu ovaj mjesec, ali je povučen s programa zbog Wymanova skandaloznog odnosa sa Smith.

Par se upoznao kad je njoj bilo 13, a njemu 47. Bilo je to sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća. Iako je Smith bila punoljetna kada su se vjenčali, mnogo kasnije izjavila da su “prvi put spavali kad joj je bilo 14”. Wyman i Smith razišli su se 1991., dvije godine nakon vjenčanja. “Iako su svi mislili da je u pitanju bila požuda, nije bilo tako. Bilo je to iz srca”, pripovijeda Wyman u dokumentarcu. Ali potom i priznaje: “Bio sam stvarno glup što sam ikada pomislio da bi to ikako moglo uspjeti. Ona je bila premlada. Znao sam da ima potrebu još osjetiti život”.

Seks skandal

Nakon što je Mandy Smith u intervjuu 2013. kazala da je s basistom Stonesa prvi spolni odnos imala s 14, a bilo je to u jeku drugih prominentnih seks skandala u Engleskoj, Wyman se prijavio policiji. “Otišao sam na policiju i u državno tužiteljstvo i pitao ih trebaju li razgovarati sa mnom. Rekli su ‘ne'”, kazao je. Wyman, jedan od osnivača Rolling Stonesa, svirao je bas u legendarnom bendu od 1962. do 1993., kada je objavio da napušta grupu.

U filmu “The Quiet One” britanskog filmaša Olivera Murraya mnogo je snimaka i fotografija iz njegovih godina sa Stonesima. Iako je bio tihi član glasovitog benda, Wyman je bio na glasu kao ženskaroš, naročito u prvim godinama slave. Priznaje da je to jedan od razloga za razlaz s prvom suprugom Diane s kojom je bio u braku od 1959. do 1969.

Wyman je od 1993. u trećem braku, s glumicom Suzanne Accostom.