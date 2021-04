SLAVNI REPER SKINUT S APARATA: Tračak nade za DMX-a nakon snažnog infarkta, ali još je u životnoj opasnosti

Iako je počeo disati samostalno, stanje poznatog američkog repera još uvijek nije stabilno

Američki reper DMX maknut je s aparata za održavanje na životu nakon srčanog udara, objavio je njegov odvjetnik, dodavši kako ne zna je li bila riječ o predoziranju te kako je još uvijek zabrinut za njegovo stanje.

Murray Richman je za američke medije rekao da je i dalje „zabrinut“ za život 50-godišnje hip-hop zvijezde pravog imena Earl Simmons.

„DMX je trenutno u bolnici, tamo je zbog srčanog udara“, kazao je Richman za njujorški medij PIX11 News. „Skinut je s aparata za održavanje života i diše samostalno. No zabrinuti smo. Bilo bi neiskreno od mene da sad sugeriram da u ovom trenutku nisam zabrinut“, naglasio je, dodavši kako ne zna jesu li točni medijski napisi da je riječ o predoziranju.

Astma i ovisnost o cracku

DMX od djetinjstva pati od astme, a ranije je bio hospitaliziran zbog drugih zdravstvenih problema, kao i zbog ovisnosti o cracku. U veljači 2016. hospitaliziran je nakon što je pao u nesvijest na parkiralištu hotela, za što je kasnije rekao da je bilo zbog astme.

Odrastao u New Yorku, DMX je 1992. potpisao ugovor s diskografskom kućom Columbia Records te je surađivao sa slavnim reperima poput Jay-Z-ja, Ja Rulea i LL Cool J-a. Glumio je i u filmovima poput „Romeo mora umrijeti“ i „Od kolijevke pa do groba“. Njegovi najveći hitovi pjesme su poput „Party Up (Up In Here)” ili „X Gon’ Give It to Ya”.