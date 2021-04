SLAVNI REPER DMX U KRITIČNOM JE STANJU: Predozirao se pa doživio srčani udar; Kolege i fanovi mole se za njega

Slavni reper DMX je zbog predozirana doživio srčani udar te se u vegetativnom stanju nalazi u njujorškoj bolnici White Plains

Slavni reper DMX hospitaliziran je u subotu te se nalazi u kritičnom stanju nakon predoziranja u svom domu u blizini New Yorka. DMX, 50-godišnja hip-hop zvijezda i glumac u filmu “Romeo mora umrijeti”, doživio je srčani udar zbog predoziranja te je prebačen na intenzivnu njegu bolnice White Plains, prenosi portal TMZ. Reper poznat po hitovima poput “Party Up (Up In Here)” ili “X Gon’ Give It to Ya” u vegetativnom je stanju no pokazuje “aktivnost mozga”, rekli su izvori TMZ-u.

Obožavatelji repera zabrinuli su se kad je Eric B. iz hip hop dua Eric B.& Rakim na Instagramu podijelio fotografiju sebe i DMX-a uz rečenicu: “Molite se za mog brata DMX-a”. Na molitvu za slavnog repera pozvali su i glazbenici Rick Ross, Missy Elliot i Big Freedia, kao i Oscarom nagrađena glumica Viola Davis, prenosi agencija dpa.

DMX, pravog imena Earl Simmons, godinama se bori protiv ovisnosti, a 2019. je zbog toga otkazao koncert i prijavio se na odvikavanje. Usprkos pandemiji, DMX je ove godine održao manje koncerte te je u svibnju planirao turneju u Indianapolisu i Texasu, stoji na njegovoj Instagram stranici.