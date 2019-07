SLAVNI PJEVAČ TEŠKO BOLESTAN? Stevie Wonder mora na transplantaciju bubrega

Stevieja operacija transplantacije bubrega čeka u rujnu, a do tada će odraditi par koncerata

Američka glazbena legenda Stevie Wonder mora ići na transplantaciju bubrega. Obznanio je to sam pjevač u subotu navečer na koncertu u Londonu.

“Ja sam dobro, dobro sam, sve je u redu, imam donora i sve je u redu”, rekao je 69-godišnji pjevač publici na koncertu u sklopu glazbenog festivala British Summer Time u Hyde Parku.

Nakon što je završio s pjesmom “Superstition” obratio se publici rekavši da želi spriječiti “glasine” koje se šire o njegovu zdravlju.

“Želim da znate, došao sam vas pozdraviti i zahvaliti na vašoj ljubavi”, rekao je. “Volim vas i Bog vas blagoslovio!”, dodao je.

Neslomljivi pjevač

Prema nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) razlog transplantacije bubrega najčešće je zatajenje bubrega ili kronična bubrežna bolest.

Osoba može donirati bubreg još za života, jer ljudi trebaju samo jedan bubreg da prežive.

Operacija će biti u rujnu, no prije toga ću održati još nekoliko koncerata, rekao je Stevie Wonder publici koja je glasno pratila njegov nastup.

Slijep od rođenja

Wonderova podrška na subotnjem koncertu bio je njegov prijatelj Lionel Richie.

Wonder je 2017. odao počast bivšem frontmanu Commodoresa izvodeći “Easy” na svečanosti u njegovu čast u Centru Kennedy.

Riechie je kasnije rekao: “Ušao sam u posao jer sam želio biti poput Steviea Wondera, a Stevie sada pjeva moju pjesmu, to je nadrealno”.

Wonder, koji je slijep od rođenja, poznat je po klasicima poput “Superstition”, “You are the Sunshine of my Life” i “Living for the City”.