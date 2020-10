SLAVNI OSKAROVAC OTKRIO DA BOLUJE OD LIMFOMA I ODMAH SE SJETIO SVOJE LEGENDARNE ULOGE: ‘Novo sr*nje je izašlo na vidjelo…’

Američki glumac i dobitnik Oscara Jeff Bridges (71) na Twitteru je otkrio da se bori s limfomom, rakom krvnog sustava, no i da su mu liječnici rekli da su “prognoze dobre”, pišu američki mediji.

Aludirajući na svoju čuvenu ulogu besposličara u filmu “Veliki Lebovski”, kultnoj komediji braće Coen, u tvitu je napisao da počinje terapiju protiv “ozbiljne bolesti”. “I kako bi rekao Dude, novo sr… izašlo je na vidjelo… Sretan sam jer sam okružen timom izvrsnih liječnika i prognoze su dobre. Odmah počinjem s liječenjem i izvještavat ću vas o svojem oporavku”, tvitao je Bridges.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020