SLAVNI MORRISSEY DOLAZI NA BROADWAY: Fanovi se moraju nadati samo dvjema stvarima

Morrissey će koncerte održati između 2. i 11. svibnja, a ulaznice u prodaju kreću u petak

Morrissey, slavni britanski glazbenik koji je nekoć predvodio grupu “The Smiths”, dolazi na Broadway. Morrissey će imati sedam koncerata u kazalištu “Lunt-Fontanne” između 2. i 11. svibnja, čime će postati drugi rocker na njujorškim kazališnim daskama nakon velikog uspjeha niza koncerata Brucea Springsteena prošle godine.

Poznat po otkazivanju koncerata

Ulaznice za Morrisseyjeve koncerte u prodaju kreću u petak, a mnogi njegovi fanovi moraju se nadati dvjema stvarima, piše New York Times. Prva je da će uspjeti doći do ulaznica, a druga je da će se koncerti uistinu i održati. Naime, Morrissey je poznat po tome da zna otkazati koncerte u zadnjih čas, često iz banalnih razloga, poput toga da je prehladno ili da negdje u blizini peku meso. Od 2012. do danas Morrissey je otkazao ili odgodio 120 zakazanih koncerata.

Koncerti na Broadwayju trebali bi biti retrospektiva njegove karijere i održat će se nekoliko tjedana prije najavljenog izlaska njegova novog albuma “California Son”, na kojem će obraditi hitove iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća.