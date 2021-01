SLAVNI KNJIŽEVNIK OPROSTIO SE OD MIRE FURLAN: ‘Malo je ljudi znalo tu njezinu stranu – vatrenu, neustrašivu stranu…’

Američki književnik J. Michael Straczynski, autor SF serije Babylon 5 u kojoj je glumila Mira Furlan oprostio se od nje na svom Twitter profilu. U podužem tekstu prisjetio se njezine hrabre borbe za umjetnost, prepričao neke anegdote te otkrio pojedinosti o posljednjim mjesecima njezina života.

“Kad je Mira Furlan došla na audiciju za Babylon 5, njezina je matična država Jugoslavija bila u previranju i raspadala se u dvije odvojene zemlje. Tijekom našeg prvog sastanka razgovarali smo o njezinom radu i njezinom životu, a saznao sam da je bila dio turnejaške kazališne skupine koja je nastavila prelaziti granice države koja se raspada unatoč primanju prijetnji smrću s obje strane u ratu.

Izrazio sam svoje divljenje njezinoj hrabrosti, ali ona je slegnula ramenima i odmahnula rukom. “Što je najgore što se moglo dogoditi? Da, mogli su me ubiti. Pa što? Umjetnost ne bi trebala imati granica. ”

Vrlo je malo ljudi znalo tu stranu Mire: vatrenu, neustrašivu stranu koja se neprestano borila za njezinu umjetnost. Donijela je sve te osobine u lik Delenn, a ja sam zauzvrat pokušao za nju napisati govore koji će joj omogućiti da komentira što se događa s njenom domovinom, a da je se ne proziva po imenu. Pretpostavljam da sam to sigurno ispravno učinio jer se jednog dana pojavila na vratima mog ureda, sa šalicom čaja u jednoj ruci, potpuno našminkana i rekla: “ Pa, koliko ste živjeli u Jugoslaviji?”

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v

