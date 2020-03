SLAVNI GLUMAC SUOČEN S TEŠKIM OPTUŽBAMA: Manekenka tvrdi da ju je silovao u hotelskoj sobi kad je imala samo 14 godina!

Lauren je o svemu progovorila tek 2017. godine, nakon što je krenuo #MeeToo pokret

Bivša manekenka Lauren Sera Johnson (50) optužila je glumca Timothyja Huttona (59) da ju je silovao kad je imala samo 14 godina. Lauren je detalje navodnog zločina iznijela u intervjuu za BuzzFeed News. Ispričala je da je Timothyja upoznala 1983. godine kad je on radio na snimanju filma “Iceman” u Vancouveru. On je tada imao 22 godine. Kako je izjavila u intervjuu, nju i njezine dvije prijateljice pozvao je da mu se pridruže u hotelskoj sobi. S njim je bio i njegov prijatelj koji je sudjelovao u navodnom zločinu. “Ponudili su me pićem i on je sjeo blizu mene i počeo me dirati po nogama. Pomislila sam da to neće dobro završiti, imala sam jako ružan osjećaj oko toga”, rekla je Lauren. Dodala je da ju je zatim odveo u spavaću sobu gdje ju je ispitivao o dosadašnjem seksualnom iskustvu. Nakon toga ju je navodno silovao u sobi.

Opisujući te trenutke, Lauren kaže da je u načinu na koji su dvojica muškaraca govorila o tome što će joj raditi, bilo nečega gotovo ritualističkog. Tvrdi da su je razodjenuli poput lutke dok je ona tamo ležala potpuno ukočeno. Tvrdi da je Huttona molila da joj to ne radi, no on ju joj je odgovorio da će joj se svidjeti te da će njegov prijatelj gledati.

“Užasno je boljelo. Bože, tako je bilo bolno. Užasno. Apsolutno užasno”, rekla je Lauren dodajući kako se Hutton u jednom trenutku ustao kako bi otišao po lubrikant.

Traži milijun i pol dolara odštete

Lauren je s mučnom pričom izašla u javnost tek 2017. godine, nakon što je krenuo #MeToo pokret. Od Huttona traži odštetu od milijun i pol dolara, ali on je pristao isplatiti joj samo 135 tisuća. Huttona je 2018. prijavila policija, a istraga je još uvijek u tijeku. Glumac i njegov odvjetnik tvrde da Lauren samo želi izvući novac i da je sve izmislila. “Hutton više neće potrošiti ni minutu za opravdavanje pred lažnim optužbama koje ona navodi kako bi iznudila novac”, rekao je glumčev odvjetnik.

Nakon što je slučaj izašao u javnost, američka televizija Fox otkazala je emitiranje Huttonove dramske serije “Almost Family”, i to nakon jedne sezone.