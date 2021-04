SLAVNI GLUMAC STRAHUJE DA JE BAŠ OD NJEGA KRENULA PANDEMIJA: ‘Krajem 2019. bio sam jako bolestan na snimanju…’

Britanski glumac Benedict Cumberbatch vjeruje da je mogao biti nulti pacijent na početku izbijanja pandemije koronavirusa. Glumac nominiran za Oscara pomnije proučava misterioznu bolest od koje je obolio prošle godine. Nakon što je analizirao simptome koje je imao, on sada vjeruje da je jedan od prvih zaraženih covidom-19.

“Bio sam nevjerojatno bolestan”, otkrio je Cumberbatch za The Independent. Nakon što je pročitao prva izvješća o pandemiji, 44-godišnja glumačka zvijezda izrazila je zabrinutost da je mogao doprinijeti širenju pandemije.

