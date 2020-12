Listerov prijatelj je otišao do njegovog stana kako bi provjerio što se s njim događa

Američki glumac Tommy Lister, koji je najpoznatiji po ulogama u filmovima “Vitez tame”, “Peti element” i “Petak”, umro je u svojoj 63. godini života, javlja magazin People.

Iako nije bio testiran na koronavirus, Lister je umro u četvrtak nakon što je tjedan dana imao simptome Covida-19, rekla je njegova menadžerica Cindy Cowan.

“Bio je nježni div i jedinstven. Bio mi je poput brata 20 godina”, dodala je.

Otkazao je snimanje filma

Lister je trebao raditi na filmu prošlog vikenda, no to je u petak otkazao. “Samo se žalio, no bio je preslab da ode doktoru”, rekla je njegova menadžerica.

Listerov prijatelj je otišao do njegovog stana u kalifornijskom naselju Marina Del Rey kako bi provjerio što se s njim događa jer nikome nije uzvraćao pozive. Pronašao ga je mrtvog. Uzrok glumčeve smrti još uvijek nije utvrđen.

Lister je svoju filmsku karijeru započeo 80-ih, a glumio je u filmovima “Pomahnitali vlak”, “Plavi grad” i “Policajac s Beverly Hillsa 2”. Zapažen je 1995. godine kada je utjelovio nasilnika iz susjedstva Deeba u filmu “Petak”.