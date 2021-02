SLAVNI GLAZBENIK VEĆ GODINAMA SE BORI S ALZHEIMEROVOM BOLESTI: ‘I dalje je optimističan, no stanje mu se pogoršava…’

Bennettu je bolest dijagnosticirana još 2016. godine

Obitelj Tonyja Bennetta otkrila je da se slavni glazbenik već pet godina bori s Alzheimerovom bolesti. Njegova supruga Susan je u intervjuu za časopis AARP rekla da je 94-godišnjem pjevaču bolest dijagnosticirana još 2016. Unatoč dijagnozi Bennett je s Lady Gagom između 2018. i 2020. snimio nove pjesme koje bi trebale biti objavljene kasnije tijekom godine, rekao je Bennettov agent, dodavši da je riječ o nastavku njihove suradnje iz 2014. kada su snimili hvaljeni duet “Cheek to cheek”.

Časopis AARP piše da se na neobrađenim dokumentarnim snimkama može zamijetiti da Bennett na trenutke djeluje izgubljeno i zbunjeno, no unatoč tomu besprijekorno je otpjevao solo dionicu ljubavne pjesme. “Dok zajedno pjevaju Lady Gaga ga gleda, osmijeh joj se postupno pretvara u grč, oči zatvaraju u bolnoj grimasi prije nego što rukama pokriva lice i počinje jecati”, opisali su snimku u časopisu. Bennett je uspješnu karijeru započeo pedesetih godina prošlog stoljeća i dobitnik je 18 nagrada Grammy.

‘Bolest je uznapredovala’

“Tony je i dalje optimističan, no njegovo se stanje pogoršava”, rekla je njegova supruga. Neurolog bolnice Lenox Hill na Manhattanu, Gayatri Devi, bolest mu je dijagnosticirao 2016. no tada je Bennettovoj obitelji kazao da ga nastave poticati u izvođenju pjesama sve dok u tomu bude mogao uživati. Bennett je dosad nasreću bio pošteđen simptoma dezorijentacije zbog kojega pacijenti često odlutaju od kuće i izgube se, što rezultira depresijom, piše časopis.

“Možda nikad ne razvije ovakve simptome, no nema sumnje da je bolest uznapredovala. Premda to više nije onaj stari Tony, nasreću prepoznaje mene i djecu. Zna sve detalje o nama i to me tješi. Teško mu je i frustriran je zbog bolesti, no bori se. Vježba i do pet puta tjedno. Dvaput tjedno pjeva s pijanistom koji nam dolazi kući”, ispripovijedala je Susan Bennett.