SLAVNI GLAZBENIK TAJNO GRADIO MODEL ŽELJEZNIČKOG GRADA 26 GODINA: Počeo ga je graditi na tavanu svog doma 1993. godine

Pjevač Rod Stewart (74) podijelio je s javnosti ogromni, nevjerojatno detaljni model željezničkog grada koji su on i njegovi prijatelji radili 26 godina, u intervjuu za časopis Railway Modeller. Pjevač je predstavio u britanskom časopisu za hobije svoj grad inspiriran Philadelphijom iz 1940-ih čija je izgradnja započeta na tavanu njegova doma u Los Angelesu 1993. “Zakačio sam se za američku željeznicu zbog toga što sam tamo živio kad je stvoren nacrt”, kazao je Stewart. “Pogledao bih kroz prozor i bio je tamo. Uz dvije vrlo uslužne prodavaonice koje su prodavale modele američkih željeznica u blizini Los Angelesa – što sam drugo mogao kupovati?”

Modeli željeznice očarali ga još u djetinjstvu

Stewart je rekao da ga je inspirirala knjiga o Georgeu Selliosu, poznatom američkom tvorcu modela željeznice. “Njegov je rad bio fascinantan”, kazao je. “Predanost detalju nevjerojatna je. Moramo to napraviti, rekao sam”. Stewartov interes za prave modele željeznice započeo je u djetinjstvu dok je živio na sjeveru Londona te putovao na odmor s roditeljima u obalni grad Bognor Regis. Tamo je vidio u izlogu model željeznice koji ga je osvojio. To je poželio za rođendan no otac mu je umjesto toga kupio gitaru.