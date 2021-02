SLAVNI GLAZBENIK HILTON VALENTINE PREMINUO JE U 78. GODINI ŽIVOTA: ‘Nisi samo svirao, već si sviranje i živio’

Gitarist benda The Animals Hilton Valentine, koji je najpoznatiji po svom kultnom riffu iz pjesme “The House of the Rising Sun”, preminuo je u 78. godini života, piše CNN.

Tužnu vijest objavila je njegova diskografska kuća ABKCO Music u petak na Twitteru u kojoj su izvijestili kako su za Valentineovu smrt saznali od njegove supruge Germaine. No, nisu otkrili uzrok smrti.

“Naša najiskrenija sućut obitelji i prijateljima Hiltona Valentinea koji je jutros preminuo u 77. godini. Osnivač i član grupe The Animals, Valentine, bio je gitaristički pionir koji je tijekom nadolazećih desetljeća utjecao na zvuk rock and rolla”, napisali su iz ABKCO Musica.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.

A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS

— ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021