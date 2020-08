SLAVNI DALMATINCI ODGOVARAJU CAPAKU: ‘Šarmantno izlijeće s izjavama, ali je sigurno svjestan jedne stvari…’

Glazbenik Tonči Huljić mišljenja je da ljudi kada dođu na odmor u Dalmaciju zaborave na mjere jer se opuste i zanesu

Državni epidemiolog i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izjavio je da se zaraza koronavirusom širi Dalmacijom zbog opuštenog mentaliteta koji tamo vlada. Poznati Dalmatinci ne slažu se s time, a za Jutarnji list otkrili su i zašto.

“Smatram da je ta izjava vrlo diskriminirajuća prema Dalmatincima, u jeku turističke sezone kad smo preplavljeni turistima”, rekao je Mladen Badovinac iz TBF-a.

Glumica Nives Ivanković tvrdi da su ljudi u Dalmaciji svjesni problema koje stvara koronavirus te da se pridržavaju mjera Stožera. Povećan broj oboljelih pripisuje velikim priljevom turista.

“Sve te mjere ulaska turista bez testova rezultirale su ovim brojkama, jer Splitsko-dalmatinska županija je trenutno najnapučenija. S druge strane, ne treba se ni vrijeđati kad se kaže da smo mi s juga taktilniji i otvoreniji, ali to nema velike veze. Ljudi u Dalmaciji, pogotovo stariji, jako su dobro shvatili opasnost od ove pandemije i, koliko vidim, puno ljudi se pridržava mjera i disciplinirani su, ali glavni je uzrok svega spašavanje ekonomije i veliki priljev turista.

‘Spašavanje ekonomije’

Ne bi se trebalo nikoga regionalno obilježavati jer su oni koji vode politiku tijekom pandemije jako dobro svjesni situacije. Ne želim kritizirati, jer Stožer je bio izvrstan u prvom valu i skidam im kapu, pogotovo gđi Markotić i g. Berošu. Prvi put sam tada osjetila da na neki način imamo državu i da ljudi brinu, ali sad se kalkulira da bi se spasilo ekonomiju.

Capakova izjava može biti šarmantna, netko se može uvrijediti ili ne, ali budimo realni, kad se u Zadru organizirao teniski turnir, nisu tamo baš svi bili Dalmatinci. Capak šarmantno izlijeće s izjavama, ali je svjestan da gledaju kroz prste u nekim mjerama i da je ogroman broj turista glavni razlog, a ne nedisciplina jedne regije”, kazala je.

Glazbenik Tonči Huljić mišljenja je da ljudi kada dođu na odmor u Dalmaciju zaborave na mjere jer se opuste i zanesu.

“Moramo od nečega živjeti, imati sezonu, kakvu-takvu, moramo se paziti bolesti, a to je, jednostavno, nemoguće spojiti. Paziti se korone i imati privredu i privid života je oksimoron. Zato i dođe do takvih verbalnih propusta. Ali, trud je evidentan i da nije bilo onakvih priprema sezone, ne bi bilo ni ovoga nešto malo što smo imali. No, ljudska priroda je takva i ne vjerujem da su Dalmatinci nešto drugačiji.

‘Treba naći neki kompromis’

Puno više ljudi koji dođu sa strane u Dalmaciju, kada vide tu ljepotu, zaborave na sve mjere. Ne bih se svrstao u one koji će napadati Stožer jer u ovim nemogućim situacijama svi traže krivca. Ljudi bi htjeli i jest i živit, a morat će se, pogotovo s dolaskom jeseni, odlučiti što je važnije – privreda, novac ili zdravlje. Bilo bi dobro naći neki kompromis, a cijeli svijet ga nije našao. Sve će to doći na svoje mjesto kada bilo koje cjepivo počne cirkulirati kroz zajednicu”, rekao je.

Pjevačica Zorica Kondža tvrdi da su stariji ljudi oprezniji te da su mladi opušteniji.

“Dok nema nikoga, mi smo dosta umjereni, međutim kad turisti vide kako smo srdačni, postanu i oni srdačni i svi ljudi koji dođu na odmor donesu i nama i malo uzmu od nas i između sebe. Mi smo veseljaci, ali bili smo ok, a turizam je na to svakako utjecao. Ljudi kad ne rade, kad su na odmoru, onda se opuste.

Nema veze je li Dalmatinac, Nijemac, Međimurac, Slavonac ili Slovenac. Svi se oni ovdje opuste jer se žele zabaviti. Mi smo socijalna bića, imamo u sebi ugrađeno da budemo veseli, zapjevamo. To je sve ljudski. Osobno vodim računa. Zreliji ljudi su oprezniji, ali shvaćam da je omladina opuštenija. Imam i ja mlađeg sina kojem branim da ide u klubove već dva mjeseca i poslušao je. Ali, virus je svugdje”.

‘Ne kontroliraju turiste na granicama’

Glumica Arijana Čulina kaže kako mjere zaštite od koronavirusa trebaju biti preciznije.

“Na početku sezone su trebali definirati ima li ili nema korone. Bile su restriktivne mjere, a preko noći su, jer je počela sezona, popustili. Prije svega, mjere su neodgovorne. Ja možda tu nastupam kao humorist, ali pustili su ljude na plaže, da idu jedan preko drugoga, tu je ručnik do ručnika. Dođeš u apoteku, odjednom ide jedan po jedan i tamo korone nema. Moramo staviti maske, a kafići su prepuni ljudi, vise jedan na drugome. Došli su turisti, a mladi kao mladi, izlaze u noćne klubove i svugdje.

Nije pitanje nas, nego njih da se dogovore da li da uvedu jednake mjere. Pustili su turiste, a ne kontroliraju ih već na granicama. Znam da je teško, ali mjere su trebale biti preciznije i ljudi bi ih poštovali, kao što smo radili prije sezone. Slažem se da ovako ne možemo živjeti jer ćemo umrijeti od gladi, ako ne od korone. Ali, nije pošteno da u kazalištu korone ima, a na plažama nema. Mjere moraju biti preciznije i kao takve će ih ljudi poštovati, a zasad je prilično kaotično”, rekla je Arijana.