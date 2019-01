SLAVNA SRPSKA GLUMICA OTVORILA DUŠU I RASTUŽILA FANOVE: ‘Nećete me još dugo gledati, moje vrijeme je prošlo’

Slavna srpska glumica Jelisaveta Seka Sablić otkrila je da je njezino vrijeme prošlo i da je nećemo više često gledati na filmskom platnu.

Karijeru slavne srpske glumice Jelisavete Seke Sablić obilježila je uloga Kristine u filmu ‘Maratonci trče počasni krug’, no u posljednje je vrijeme ne viđamo često u domaćim filmovima.

SLAVNA SRPSKA GLUMICA PROGOVORILA O POROKU: Što je čudno u tome što sam se drogirala?

“Nije me bilo jer me nisu zvali. Ja sam osobno zadovoljna, jer film je uvijek tražio neko odvojeno vrijeme. Vjerojatno je tu bilo i slučajeva gdje su me zvali, a ja nisam mogla odvojiti vrijeme za to. Sjećam se da me zvao i Srđan Draqgojević. Film traži da mjesec dana budeš na setu. To ja ne mogu. Ali nisam ni sklona tome. Ne volim te odlaske od kuće i takvo druženje. To je sa mnom kontraindikativno”, rekla je poznata glumica za Kurir.

“Sad kad me pitate, bilo je tu i toga, ali glavno je da su me sigurno malo zvali. A pritom me je i prešišalo vrijeme. Teško je naći uloge mojih godina sada, ali i prije deset godina. Jednostavno nije bilo mjesta”, dodala je Seka Sablić, koja se vratila na filmsko platno u filmu Ivana Marinovića ‘Igla ispod praga’.

“Stvarno me nije bilo dugo na filmu, niti će me vjerojatno biti. Moje je vrijeme prošlo”, dodala je Seka.