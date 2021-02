SLAVNA GLUMICA O DRAMI U PRAŠUMI: ‘Satima sam ležala na tlu. Urlala sam poput divlje životinje. Krvarenje bi me vjerojatno ubilo…’

Glumica se spotakla o stablo koje je ležalo na tlu i zadobila težak prijelom noge

Američka glumica Ashley Judd u live intervjuu na Instagramu progovorila je o iskustvu koje je doživjela u prašumi Južnoj Africi, točnije u Kongu. Kako je ispričala u videu, spotakla se o stablo koje je ležalo na stazi i zadobila težak prijelom noge. Čekala je čak 55 sati da je prevezu u bolnicu. Satima je ležala na tlu, a noga ju je toliko boljela da je zagrizla štap i urlala poput divlje životinje. U bolnicu je prevezena motociklom.

‘Unutarnje krvarenje vjerojatno bi me ubilo i ostala bih bez noge’

Ashley je na svom profilu objavila fotografije svojih prijatelja koji su joj pružili pomoć i prevezli je do bolnice. U objavi je detaljno ispričala kroz što je prolazila.

“Prijatelji. Bez moje kongoanske braće i sestara, unutarnje krvarenje vjerojatno bi me ubilo i ostala bih bez noge”, započela je glumica u svojoj objavi. “Dieumerci je ispružio svoju nogu i stavio je pod moju izobličenu lijevu nogu da je zadrži na mjestu. Slomljena je na četiri mjesta, a oštećeni su i živci. Dieumerci je ostao tako sjediti pet sati na tlu u šumi dok je padala kiša. Bio je sa mnom u mojoj boli. Bio mi je svjedok”, nastavila je Ashley.

‘Tri sata su hodali po neravnom terenu kako bi me iznijeli iz šume’

“Papa Jean: trebalo mu je pet sati, ali me naposljetku pronašao i mirno pregledao moju slomljenu nogu. Rekao mi je što moram učiniti. Zagrizla sam štap. Držala sam se za Maud. Papa Jean je počeo namještati moje slomljene kosti u položaj u kojemu bi me mogli prevesti, dok sam ja urlala od boli. Bio je metodičan, a ja sam bila poput divlje životinje. Spasio me. Učinio je to dva puta. Šestero muškaraca pažljivo me premjestilo u viseću mrežu, a zatim su tri sata hodali po neravnom terenu kako bi me iznijeli iz šume. Didier i Maradona: Didier je vozio motor. Sjedila sam okrenuta unatrag, naslonjena na njegova leđa. Kad bih klonula i počela gubiti svijest, govorio bi mi da se vratim u prvotni položaj i naslonim na njega. Maradona se vozio na stražnjoj strani motocikla. Držao je moju slomljenu nogu ispod pete, a ja sam s dvije ruke držala slomljeni gornji dio. Bili smo u tom položaju šest sati vozeći se raspucanom zemljanom stazom”, napisala je Ashley.

“Maradona je bio jedini koji se javio za taj zadatak. Imamo lijepo prijateljstvo i razgovaramo o prednostima i nedostacima poligamije i monogamije. Pokazujem dvije njegove slike. Na jednoj nosi svoj šešir, a na drugoj moj, koji silno želi. A tek žene! Moje sestre koje su se brinule za mene. Blagoslovile su me”, zaključila je glumica svoju objavu.