SLAVKO SOBIN SE POHVALIO NOVIM POSLOVNIM PODVIGOM: ‘Kad nema posla stvori ga, kad nema samopouzdanja, nauči ga imati’

Slavko je s kolegicom Nadom Kovačević glumio u ‘Šapicama’, a ponekad su igrali i po četiri predstave dnevno

Glumac Slavko Sobin pratiteljima na Instagramu pohvalio se je novim poslovnim pothvatom. Naime, scenarij za dječju božićnu predstavu “Šapice”, s kojom je nastupao diljem osnovnih škola po Hrvatskoj, pretvorio je u slikovnicu za djecu. Roditelji su ga, kaže, na to nagovarali punih deset godina i za oko mjesec dana uradak će biti na policama knjižara. Slavko je “Šapice” napisao kako bi sam sebi dao posao jer mu nitko nije nudio glumačke angažmane.

“Prvo sam mislio napisati u caption: ‘Evo opet njega sa psima’, ali to bi bio jedan dokaz nesigurnosti i umanjivanja vlastitih vrijednosti pod maskom kao humora, a to mi se više s 36 ne da pa evo ipak jedna bolja verzija. Mogao bih vam točno reći datum kad su ‘Šapice’ napisane, ali bitniji je kontekst. Postoji jedan taj blok vremena od prije recimo deset do 12 godina kad nije bilo bitno koliko ulažem, činilo se da sve stoji na mjestu.

Najbolji primjer toga mi je period kad sam u Splitu pripremao predstavu ‘Pinokio’ gdje sam igrao, ni manje ni više, nego Skakavca i paralelno snimao u Zagrebu ‘Dolinu sunca’ gdje sam u nekim scenama potpuno nepotrebno i neopravdano bos hodao po snijegu misleći da će mi to sigurno donijeti kredibilitet i daljnje poslove.

‘Rad donosi rezultat’

Trošio sam više od honorara jer sam svaku noć putovao u Zagreb na snimanje i svaki dan u 15 sati kretao nazad u Split da stignem na večernje probe. Ni dalje mi nitko ništa nije posluživao na pladnju i nije baš da sam dobivao poslove brzinom kojom su mi trebali i mislio sam se ‘Ček, ‘ko je ovdje lud? Mlad si, nestrpljiv, misliš da se sve događa preko noći’.

I onda sam jedan dan rekao ‘Ok, posla nema, idem napisati dječju božićnu predstavu i sam si stvoriti posao’. Tako su nastale ‘Šapice’ koje smo po razredima igrali kolegica Nada Kovačević i ja. Nekad i po četiri u danu. Deset godina su me roditelji, jer oni uvijek vjeruju, nagovarali da je pretvorim u slikovnicu. Nakon nekoliko uspjeha i podosta, vjerujte mi naučenog samopouzdanja, poslao sam je Zoranu Maljkoviću i evo, za nekih mjesec dana bit će na policama knjižara. Zašto mi je bitna ova priča…

Jer dan kad su ‘Šapice’ tipkane na mom laptopu i dan kad znam da izlaze su dobre dvije opisne točke u životu da mi potvrde da rad donosi rezultat. Ne preko noći, nego kroz desetljeće i ‘ko zna koliko više. Kad nema posla stvori ga, kad nema samopouzdanja, nauči ga imati, zasluži ga imati. Puno puno truda u život je potrebno uložiti da na neke stvari budeš ponosan, a biti ponosan na sebe je dosta lijepo”, napisao je Slavko.