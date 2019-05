SLAĐA PETRUŠIĆ O BOLNOM PREKIDU DUGOGODIŠNJE VEZE: ‘Njemu treba stroj, a ne žena. Ovisnik je o seksu i treba liječenje’

Kaže je da je njezin bivši partner seksualni manijak i da je zato pobjegla u Beograd

Televizijska voditeljica Slađana Petrušić Slađa nedavno je priznala kako je prekinula ljubavnu vezu s čovjekom kojega je voljela najviše na svijetu. Što je presudilo njihovoj ljubavi, nekadašnja sudionica “Noćne more” Željka Malnara sada je otkrila bez dlake na jeziku.

Promijenila priču

“Istina je da smo prekinuli. Čovjeku treba stroj, ali mislim da ni jedna žena ne može izdržati ‘akciju’ 24 sata na dan. Možda bi mogao podnijeti neki muškarac kršni s neke planine, ja ne. On u pauzi umjesto doručka i ručka radije želi ‘akciju’, baš mu treba liječenje, a voljela sam ga najviše… bio bi savršen da nije ovisnik”, objasnila je Slađa za 24sata.

Premda je najprije kazala da ih je razdvojio posao, danas je na Facebooku priznala kako je to bila samo krinka. Malnarova miljenica smatra kako njezinu bivšem partneru treba liječenje, no da je, kako kaže, on ne želi slušati.

Kap koja je prelila čašu

“Dugo smo bili zajedno… nisam vjerovala, ali posao nas je razdvojio. On je u Zagrebu, ja sam u Beogradu, ne viđamo se često. Trudila sam se da održim vezu, ali naravno zbog poslovnih obaveza koje imam kao voditeljica, nisam stizala do Zagreba tako često. Njemu je sve više smetalo što se ne viđamo, počeo mi je predbacivati to, pa čak je dolazilo i do žustrih svađa. Kap koja je prelila čašu je ucjena ili ultimatum koji mi je postavio kada je rekao da biram ili on ili moj posao i karijera, koja je na dobrom putu”, rekla je Slađa prije nepuna dva mjeseca za srpski portal Alo.

“Naravno, ja kakva sam prgava, kada mi netko postavi uvjet, ja ga odmah otjeram tamo gdje je bio 9 mjeseci, a nije plaćao stanarinu. Naravno, raskid nije prošao onako kako bi se trebalo dvoje civiliziranih ljudi razići, ali nakon nekog vremena pozvao me je i ispričao se za svoj postupak. Što više da dodam, ostali smo prijatelji, on je bio u Beogradu nedavno i vidjeli smo se, ali definitivno taj raskid se trebao dogoditi jer smo sada, kako mi se čini, bliži jedno drugomu. Nastavljam karijeru kao solo igrač, na kraju ću se prijaviti sama za emisiju koju vodim”, našalila se.

Televizijska voditeljica nedavno je s obožavateljima podijelila šokantnu vijest da je u 36. godini doživjela blaži srčani udar. Premda je objavu vrlo brzo izbrisala, za 24 sata je tada bila potvrdila kako je zaista imala infarkt, ali “da će do sutra biti kao nova”.