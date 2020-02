SKUNK ANANSIE PONOVNO U ZAGREBU: Nakon prošlogodišnjeg nastupa na Šalati, britanski rockeri spremaju još jedan spektakl

Britanski rock sastav Skunk Anansie 19. studenog nastupaju u Domu sportova

Nakon nastupa na Šalati prošlog srpnja britanska alt-rock grupa Skunk Anansie uvrstila je Zagreb i na drugi dio slavljeničke turneje “25 Live @ 25” kao jedan od rijetkih gradova u kojima će nastupiti dva puta, a ponovni susret benda i ovdašnje publike bit će 19. studenog u Domu sportova, najavila je agencija LAA.

25 godina benda

Prošlog srpnja, usred ljetne sezone u prilično ispražnjenom gradu, Skunk Anansie protutnjali su stadionom Šalata nastupivši pred više od 5000 fanova na koncertu koji ih se duboko dojmio jer je Zagreb nakon Londona bio njihov najmasovniji samostalan nastup, glasan, eksplozivan i izuzetno emotivan. Stoga su odmah započeli pregovori o povratku, na drugom kraku turneje kojom obilježavaju 25 godina benda. Nova serija koncerata uključivat će, osim standardnog best of popisa, i neke pjesme koje nisu dugo svirali, a obuhvaćat će čak 22 koncerta. Zagreb je jedini grad u regiji koji će ih opet ugostiti i jedini u krugu od 650 kilometara, točnije do Milana. Prošle godine bend je predstavio singl „What You Do For Love“, koji se pokazao kao fanovski koncertni favorit, a 7. veljače pridružila mu se oštra i moćna „This Means War“, koju je i publika na Šalati imala prilike čuti uživo.

Svirat će najveće hitove

Skunk Anansie već drugu godinu obilježavaju četvrt stoljeća rada svirajući svoja hitove na putu oko svijeta. Povratak u Zagreb 19. studenog obilježit će sve najvažnije pjesme iz repertoara, uključujući i nove singlove poput „Hedonism“, „Weak“, „I Can Dream“, „Twisted“, „Charlie Big Potato“, „Secretly“, „Because Of You“, „Brazen (Weep)“, „Charity“, „Tear The Place Up“, „Secretly“, „The Skank Heads“, „Yes It’s Fucking Political“ te već spomenute „What Do You Do For Love“ i „This Means War“.