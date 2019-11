SKOCKANA SEVERINA OPET SE OSVRNULA NA NEDAVNI SKANDAL: ‘Neka vam sude. Neka vas pogrešno shvate…’

View this post on Instagram

Sjela sam i udobno se smjestila…od 14h gostujem u emisiji “Premijera vikend specijal”kod predivnih domacina i voditelja Ognjena i Tijane na tv Pink…uskoro krecemo i jako se veselimo jer #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #premijera #rtvpink #magictour #bajkazacijeluobitelj #severina #zahvalnazasve