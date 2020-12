SKINULA JE VIŠE OD 50 KILOGRAMA! Marica iz ‘Života na vagi’ pokazala kako izgleda u tajicama i uskoj majici

Marica je i nakon showa nastavila s vježbanjem i zdravom prehranom

Marica Korolija iz Novigrada Podravskog u show “Život na vagi” ušla je sa 134 kilograma, a skinula je 52, 3 kilograma. I nakon izlaska iz showa nastavila je s redovitim treninzima i zdravom prehranom, a da joj se trud isplatio dokazuje i fotografija koju je objavila na svom Instagram Storyju.

MARICA IZ ‘ŽIVOTA NA VAGI’ O ODNOSU S OBITELJI: ‘Situacija je još gora nakon izlaska iz showa…’

Marica je pozirala u tajicama i uskoj majici i pokazala nevjerojatnu transformaciju.



“Do svog rođendana (10. travnja) planiram doći do 75,76 kg, to će mi biti najljepši poklon”, rekla je u nedavnom intervjuu za RTL. Otkrila je i da se nije promijenila samo fizički, nego i psihički. “Moja najveća psihička pobjeda je ta da stavljam sebe na prvo mjesto, da je O.K. reći ‘ne’ ako želiš reći ‘NE’ i da treba dati do znanja kada si ljutit”, kazala je.