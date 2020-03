SKANDAL NA IZBORU ZA MISS UNIVERSE HRVATSKE: Neće sudjelovati jer je bila u Grazu: ‘Nikad se više neću prijaviti, sramota…’

Katarina tvrdi da su joj tek dan prije natjecanja priopćili da je suspendirana, iako su već neko vrijeme znali da je boravila u inozemstvu

Katarina Klarić, 20-godišnjakinja koja je večeras trebala biti u izboru za Miss Universe Hrvatske 2020, ipak neće sudjelovati na natjecanju. Naime, ona je u srijedu doputovala iz Graza, zbog čega nije mogla potpisati izjavu da prethodnih 14 dana nije bila izvan granica Republike Hrvatske.

‘Ima pravo biti razočarana’

“To nije odluka direkcije niti ravnateljstva HRT-a. Ona nije službeno diskvalificirana. Djevojke su trebale potpisati izjavu kako u prethodnih 14 dana nisu boravile izvan Hrvatske. Katarina to nije mogla potpisati jer je došla iz Graza. Da je potpisala, imala bi kaznenu odgovornost”, ispričala je poduzetnica i bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Delač za 24sata. Dodala je da su morali poduzeti mjere prevencije pa će na natjecanju u studiju biti samo žiri i natjecateljice. “Katarina ima pravo biti razočarana. Mi smo joj se ispričali, dali smo joj poklone… Odluka nije s naše strane. Pričali smo s njom osobno i njezinim roditeljima. Ima pravo biti razočarana, djevojka je lijepa i mlada”, rekla je Delač.

Cijela obitelj je u šoku

Katarina je za 24sata ispričala da su sve natjecateljice išle u Graz u subotu, 22. veljače. Ondje su imale snimanje u haljinama i kupaćim kostimima, a Katarina je odlučila ostati, s obzirom da živi u Grazu. To je djevojkama priopćila onog dana kad su se one vraćale u Hrvatsku i tada nije bilo govora da neće sudjelovati na natjecanju. “Ništa mi nisu rekli oko toga, a znali su da ostajem gore jer tamo živim. Tek jučer su mi rekli kad smo imali probe i kad je ispred mene došao taj papir”, rekla je Katarina koja još ne može doći k sebi. Jednako šokirana je i njezina obitelj. Iz organizacije izbora su joj rekli da se prijavi sljedeće godine, no ona tvrdi da to ne dolazi u obzir. “Nema šanse više, nikad, nakon što su se ovako ponijeli, sramota”, zaključila je razočarana Katarina.