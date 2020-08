SJEĆATE SE VITE MASLAČAK? KAŽE DA LJUBI 20 GODINA MLAĐU OSOBU: ‘Neću odati je li to biće žensko ili muško’

Ivanka je nasmijavala gledatelje u 12. sezoni showa ‘Ljubav je na selu’, a ostala je u dobrim odnosima s Bahrom Zahirović i Martinom Serdar

Osebujna Ivanka Milutinović, koju mnogi fanovi emisije ‘Ljubav je na selu’ pamte pod pseudonimom Vita Maslačak, za RTL je otkrila da je trenutno u vezi.

“Ljubav je vrlo kritična u ovim vremenima, ali tako potrebita i velika stvar. Nešto mi se jest desilo! Dešava se upravo u ovim trenucima, no je li to ljubav, prosudit će vrijeme. I naravno, riječ je o čak 20 godina mlađoj obrazovanoj kulturnoj osobi sa sjevera, idealnih mjera, stasa i glasa, nevjerojatno baroknog uma, no neću odati je li to biće žensko ili muško”, rekla je za RTL.

Otkrila je i da ljetovanje na moru nije za nju pa ga provodi na obiteljskom imanju.

“Ljeto provodim u propitivanju i rekonstrukciji svojeg djelovanja. Bila sam na moru, no brzo sam pobjegla jer me more, kao i određene osjetljivije pojedince, čini vrlo anksioznom. Zbog situacije s koronom usidrih se na relaciji s komadom zemlje u Bilogori, gdje obrađujem vrt obiteljske hacijende”, ispričala je.

Ivanka je privukla pažnju u 12. sezoni ‘Ljubav je na selu’ gdje je pokušala osvojiti Dušana Golubovca, a zatim i Josipa Tratinjaka. Nasmijavala je gledatelje svojim izjavama, odjevnim kombinacijama i ponašanjem pa je, između ostalog, pred kamerama poljubila Josipovu ‘zlatnu djevojku’ Gabrielu Kamenečki.

“Ostvarila sam dobar, dugoročan i pošten odnos s Martinom Serdar i Bahrom Zahirović, iako se to u startu uopće nije tako činilo, niti je bilo izvjesno. Želim ostati u doživotnom kontaktu s te dvije predivno iskrene i jasne žene”, objasnila je Ivanka za RTL.