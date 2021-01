SJEĆATE SE ŠTUKE U ŠLAGU? Josipa Lisac otkrila recept koji je svima zapeo za oko: ‘Jednostavnije je to napraviti nego sarmu’

Josipa je otkrila i kako je postigla da joj ova godina bude vrlo uspješna unatoč pandemiji

Zoran Šprajc u RTL Direktu ugostio je našu legendarnu glazbenicu Josipu Lisac. Ona će prošlu godini pamtiti po mnogočemu, a ne samo po koronavirusu. O njenoj jedinstvenoj interpretaciji himne “Lijepa naša domovino” na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića, svi su pričali.

Josipa je na glazbenoj sceni 50 godina, a nedavno je dobila Porin za životno djelo, ove godine snimila je novi album te je održavala i koncerte.

No, ovih dana svi pričaju što Josipa jede za blagdane. Naime, u RTL Direktu je prije tri godine izjavila da voli štuke u šlagu.

Kulinarska improvizacija

“Ne kuham sarmu. Ali recimo jednu štuku u šlagu, da”, kazala je tada.

Josipa je sada, pak, pojasnila da se nije šalila te da šlag zaista ide u to jelo.

“Možete vi slatko vrhnje istući i dio je tog umaka… Jednostavnije je to napraviti nego sarmu. Štuka se kuha, mora biti u jednoj poziciji da se ne bi slomila. Kasnije se radi umak od onih divnih lučica, putra, citrona, bijelog vina, slatkog vrhnja, soli, papra i trave. Mi smo vrlo često kuhali s estragonom. To je zapravo improvizacija”, ispričala je.

Josipa je otkrila i kako je postigla da joj ova godina bude vrlo uspješna unatoč pandemiji.

Nije se testirala na koronavirus

“Nisam taj tip i ne bih se htjela nikome žaliti jer razmišljam da se događa ono što se moralo dogoditi. To je nekakvi životni test kako se ti možeš nositi s time”.

Josipa se još nije testirala na koronavirus.

“Još nemam simptome”, pojasnila je.

Unatoč teškim vremenima, uspjela je zadržati svoj pozitivan stav i nepresušnu energiju.

“Ljudi me nazovu i kažu mi ‘joj samo da čujem tvoju riječ i tvoj glas’. A ja to ništa nisam naučila, to zapravo tako jeste i mislim da je najteže da imaš mir u sebi”, rekla je.