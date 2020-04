SJEĆATE SE SIMPATIČNE NANDI IZ ‘GOSPODINA SAVRŠENOG’? Splićanka je drastično promijenila imidž i više nije brineta

View this post on Instagram

Karantena dan XY…😏Svima nam postaje jasno da većina stvari nikad neće više biti ista. Učimo iz ove situacije kako više cijeniti što inače uzimamo zdravo za gotovo, kako trčimo za ispraznim. Nadam se da vam je u ovom haosu bar se povećala radost što vas zdravlje inače dobro služi, da nam se podigla osvještenost da naši najbliži su izvor potpune sreće-naša oaza mira i ljubavi su obitelj i prijatelji. Kako posao nam treba te onima koji ga izbjegavaju sad vide koliko se neki trude zaraditi… i povrh svega nadam se da će ovo ljude zbližiti, jer vidim koliko empatije i humanosti se ispoljuje i srce mi k’o kuća zbog toga. Čuvajte mi se🧡❤️💜💚💙💛🤎A ja sam donjela nekoliko odluka kad ovo sve završi, no o tome drugi put… Usput sviđa vam se moja promjena kose by @studio.valore . . . . . . #home #homemade #homewear #hoodie #hoodies #balayage #balayagehighlights #balayageombre #ostanidoma #ostanikodkuće #makeup #makeuplooks #makeuplover #outfits #outfitinspiration #gospodinsavrseni #thebachelor #tridvajedankuhaj