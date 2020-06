SJEĆATE SE NJE? Prije deset godina rasturila je na poznatom domaćem showu, a sada kreće u pravi pohod

Kim sad, kaže, polako gradi karijeru radi koje nema vremena za ljubav, a upravo je snimila spot za novi singl

Prije deset godina Kim Verson je pobijedila u drugoj sezoni RTL-ova showa “Hrvatska traži zvijezdu”. Tada povučena tinejdžerica, a danas samouvjerena djevojka ovih dana napravila je pravi zaokret u svojoj glazbenoj karijeri.

U promjenu svoga imidža ušla je oprezno i s puno analiziranja te je na kraju odustala od drastičnog makeovera.

“Zapravo mi nije prvi put da idem na kraće, ali znam biti malo skeptična. Ne može me inače nitko na ništa nagovoriti, no na ovu frizuru su me sada nagovorili”, pojasnila je.

Nova frizura trebala je biti samo dio promjene Kiminog imagea za pjesme “Pet do sedam” za koju je ovih dana snimila spot. Ona sad, kaže, polako gradi karijeru radi koje nema vremena za ljubav.