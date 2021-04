SJEĆATE SE ‘CASH ME OUTSIDE’? Zbog svog bahatluka postala je svjetski poznata, a sada kaže: ‘Tamo gdje me dr. Phil poslao su me zlostavljali’

Mlada reperica apelirala je na roditelje da pronađu korisna rješenja za problematično ponašanje svoje djece, umjesto da ih šalju u razne kampove

Danielle Bregoli, poznatija kao Bhad Bhabie, danas ima 17 godina i gradi karijeru reperice, a 2016. proslavila se gostovanjem u emisiji ‘Dr. Phil’ svojom poštapalicom: “Cash me outside, how ’bout that”.

Djevojka je ovih dana progovorila o zlostavljanju koje je doživjela na ranču ‘Turn-About’, gdje je poslana zbog svog problematičnog ponašanja nakon gostovanja u spomenutoj emisiji prije pet godina.

Ustanova se opisuje kao kršćanski program tretmana za problematične tinejdžere, a Bhabie tvrdi da su joj tamo oduzeli dio prava, umjesto da pruže podršku adolescentima u nevolji.

Mlada zvijezda apelirala je na dr. Phila McGrawa tražeći od njega da se ispriča ne samo njoj, već i drugoj djeci koju je poslao u spomenuti kamp ili bilo koji drugi program sličan njemu.

Bhabie tvrdi da se prva tri dana u kampu nije mogla tuširati i da su ju stalno silili da sjedi uspravno. Osoblje je djeci navodno moglo odrediti bilo kakvu kaznu ako su “bili ljuti u tom trenutku”.

“Nikad mi nisu dali da prilegnem. Spavalo bi mi se, a oni bi me dizali. Pomislila sam da će cijelo iskustvo biti jako mučno kada sam vidjela te ljude bez suosjećanja”, izjavila je reperica u videu.

Više optužbi na račun kampa

Objasnila je da je progovorila o zlostavljanju nakon što je čula priču Hanne Archulete koja tvrdi da ju je muški zaposlenik seksualno zlostavljao tijekom njenog boravka u kampu. Iz ustanove su poručili da su odmah poduzeli nužne korake, no nisu mogli potvrditi njezinu priču.

“Naša riječ je protiv njihove jer kada ste tamo nema svjedoka, nema kamera, nema mobitela. Zato je i meni bilo teško progovoriti jer sam mislila da mi nitko neće povjerovati. Puno stvari mi se tamo dogodilo, povrijedilo me”, objasnila je Bhabie.

Video je zaključila porukom roditeljima da pronađu korisna rješenja za problematično ponašanje svoje djece, umjesto da ih šalju u kampove.

“Nisam sigurna zašto dr. Phil šalje djecu tamo, to zaista nema smisla. Pokušavaš li im pomoći ili ih još više povrijediti?”, upitala je Bhabie liječnika.

Njene izjave kontradiktorne su onima koje je dala u intervjuu dr. Philu 2017., odmah nakon što je napustila ustanovu, kada je rekla da joj je drago što je tamo otišla te da vjeruje da će joj to dugoročno pomoći.