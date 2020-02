SJEĆATE LI SE NJE? Već smo je gledali u ‘Ljubav je na selu’, a sada se vraća pod drugim imenom: ‘Zanimaju me isključivo mlađi…’

Vita je već nekoliko puta sudjelovala u emisiji ‘Ljubav je na selu’, a najviše se zbližila s Nevenkom Bekavac, kojoj je i vjenčana kuma

Diplomirana pravnica i likovna umjetnica Dan Phillip, koju mnogi obožavatelji emisije “Ljubav je na selu” znaju pod pseudonimom Vita Maslačak, ponovno će uveseljavati fanove ove popularne dokumentarne sapunice, koja kreće ove nedjelje, 9. veljače, od 19:40 sati. Dan je za ovu prigodu odabrala novi pseudonim, Ivanka Milutinović, a za RTL TV je otkrila tko je ona te na koji način će pomrsiti račune ostalim konkurenticama.

Kako to da si se ponovno prijavila u ‘Ljubav je na selu’?

Osjetila sam unutarnju potrebu da se prijavim jer na taj način propitujem dolazak novih generacija muškaraca i žena. Zanimaju me isključivo mlađi jer nekad nije bilo tako.

Znači li to da ljubav s 15 godina mlađim muškarcem nije uspjela? Te 2017. spominjala si i da ćeš se udati…

Upravo to. I dalje stoji… Ja sam stara romantičarka s dušom iz prošlih vremena. Vrlo anakrona zapravo. Tu je preveliki generacijski jaz. I zato taj isti muškarac treba proživjeti puno, puno godina i ostarjeti čak, da bismo došli na neku paralelu. Govorim u sadašnjem vremenu. Dakle, i dalje stoji.

Jesi li se konzultirali s kumom Nevenkom prije odlaska u emisiju?

S kumom Nevenkom samo se razgovaralo o “Ljubav je na selu”. Dapače, ona je svaki puta inzistirala na toj temi pa sam si mislila kako će unaprijed to blagosloviti i ako se iza leđa prijavim u novu sezonu.

Što tražiš u muškarcu?

U muškarcu tražim odvažnog i hrabrog partnera koji je posvećen vezi i stvarnosti koja jest i koji je spreman sve učiniti za mene, kao i ja za njega. Pod uvjetom da se volimo. Tražim lijepog iznutra i izvana. Netko je rekao da su samo kipovi takvi, posebno oni od kamena, no ja u to ne vjerujem. Uglavnom nailazim na malaksale, iscrpljene, anemične i malodušne tipove i sve me to jako tišti. Još češće na one arogantne i prgave, ili šute ili samo pričaju o seksu i svojoj nesreći. A toga mi je pun kufer.

Imaš li spremnu vjenčanicu u slučaju da pronađeš ljubav u emisiji?

Meni je moja kostimografkinja napravila vjenčanicu za tu priliku još davne 2017., priznajem da sam je već nosila po gradu, u svakodnevnim prilikama. Znam se za kavu ili pregled nečije izložbe tako odjenuti i lijep je to osjećaj, moram priznati. Sad je već došlo vrijeme za neku novu, futurističkog tipa. Možda će biti crna reciklirana jer volim reciklažu i vrlo sam aktivistički raspoložena po tom pitanju.

Rekla si da ćeš napisati knjigu o reality emisijama, u kojoj si fazi i kada će biti objavljena?

Dobro ste me podsjetili. Kanim se baciti na finalizaciju tog štiva po završetku sezone. Našla sam mogućnost publiciranja, a da nije online knjiga, iako bi i mogla biti baš online. Bit će avanturističko, duhovito, kao neka vrsta vodiča. Toliko za sada.

Čime se baviš trenutno?

Reorganiziram si život. Onaj materijalni s jedne strane, onaj umjetnički, duhovni, s druge strane. Dogodio mi se ogroman rez unazad osam mjeseci i to je ostavilo veliku ranu na duši. To je dovoljno za reći. Sam radni odnos nije podatak koji ću dijeliti s publikom, više je prijeporan nego interesantan. Dosegla sam neka nova stanja sebe, a s druge strane, mora se zarađivati!

Tko je Ivanka Milutinović?

Ivanka Milutinović je ažurirani alter ego. U skladu je s trenutnim životnim poslom, pa onda i sama Ivanka jest administratorica i to vojvođanskog podrijetla. Zašto to ističem: zato jer je njezina baka rođena u Vojvodini i bavila se istim zanimanjima cijeli život, baš kao i Ivanka sada. Radi na strojevima i sa strojevima preko dana, a kada dođe kući, istražuje povijest realityja da bi u konačnici napravila sama svoj.

To je de facto nadograđena Vita Maslačak. Između ostalog, Ivanka je egzibicionist, sadomazohist i fetišist.