SJEĆATE LI SE NJE IZ FILMA ‘SAM U KUĆI’? Njena priča slomit će vam srce

‘Sada imam 75 godina i lagala bih kada bih rekla da ću imati lijep i sretan Božić jer sam jedna od onih ljudi koji su stari i žive sami te ovo razdoblje može biti jako mračno’, ispričala je glumica

Brenda Fricker, koju javnost pamti po ulozi žene s golubovima u filmu “Sam u kući 2”, otkrila je da je i stvarnom životu usamljena te da joj je posebno teško tijekom blagdana.

“Sada imam 75 godina i lagala bih kada bih rekla da ću imati lijep i sretan Božić jer sam jedna od onih ljudi koji su stari i žive sami te ovo razdoblje može biti jako mračno”, ispričala je. “Isključim telefon i spustim rolete. Unaprijed snimim neke dobre programe i imam psa te tako prođem kroz to razdoblje”, rekla je.

Osvojila Oscara koji je kasnije bacila

Osim u filmu “Sam u kući 2”, Brenda se pojavila u još nekoliko filmova i serija, a osvojila je i Oscara. Zlatni kipić dobila je za najbolju sporednu ulogu u filmu “Moje lijevo stopalo”. Glumica je od 1979. do 1988. bila u braku s Barryjem Daviesom, koji je preminuo dvije godine nakon njihova razvoda. Kasnije je otkrila da nije bila na njegovu sprovodu jer je snimala seriju “Brides of Christ” u Australiji i ugovor joj nije dopuštao da se vrati kući. “Postala sam histerična i spakirala kofere kada sam primila poziv da je umro. Nisu me htjeli pustiti doma jer sam mu bila bivša supruga. Ne znam gdje je zakopan i ne želim znati”, ispričala je tada u jednom intervjuu.

“Bili smo ludo zaljubljeni unatoč svemu. Uvijek je bio predivan i zanimljiv muškarac. No postao je alkoholičar i nisam mogla s time živjeti. Ni razvod ga nije uplašio, a nakon njega smo se nastavili viđati jer smo bili zaljubljeni”, otkrila je Brenda te istaknula da je zahvaljujući Barryju prihvatila ulogu u filmu “Moje lijevo stopalo” koja joj je donijela Oscara. “Bacila sam scenarij na hrpu, a on ga je uzeo i rekao da moram snimiti taj film jer će mi promijeniti život”, ispričala je Brenda. Glumica je svojedobno priznala da je zlatni kipić bacila na dno bazena u Connemari 1989. godine.