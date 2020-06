ŠIRI SE POPIS IZVOĐAČA KOJI NASTUPAJU NA INMUSICU 2021: Dolazak potvrdio i ‘najoriginalniji glazbenik alternativnog rocka’

Na odgođenom INmusicu nastupit će i Beck, čija se glazba naslanja na cijeli spektar glazbenih stilova

Američki glazbenik Beck, sedmerostruki dobitnik Grammya, jedinstvenog i prepoznatljivog glazbenog stila, potvrdio je svoj dolazak na odgođeno izdanje zagrebačkog INmusic festivala koje će se umjesto ove održati iduće godine. Time se Beck pridružuje već potvrđenim nastupima The Killersa, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, Belle and Sebastian i Gogol Bordello na 15. INmusic festivalu koji će se održati na jarunskim otocima od 21. do 23. lipnja 2021.

Više od pedeset nominacija za nagrade

“Raznolik opus okupljen u četrnaest studijskih albuma, zaslužio je Becku status vjerojatno najoriginalnijeg i najkreativnijeg glazbenika alternativnog rocka proteklih desetljeća”, ističe se u najavi. “Naslanjajući se na cijeli spektar glazbenih stilova, od folka, psihodelije, funka, soula, hip hopa, alternativnog rocka, popa, elektronike, itd. Beckov zvuk je hibrid koji je svojstven samo njemu”, dodaje se.

Beck je dosad imao više od pedeset nominacija za nagrade na području glazbe, dizajna i audiovizualnih medija i dvadeset osvojenih, među kojima su i sedam Grammya i tri Brit Awarda. Dosad je objavio trinaest studijskih albuma sa zlatnim i multi-platinastim nakladama, rasprodao svjetske turneje, imao mnogo glazbenih suradnji sa glazbenicima iz svih dijelova spektra suvremene glazbe i jedinstvenih multidisciplinarnih umjetničkih projekata. Krajem studenog objavio je četrnaesti studijski album “Hyperspace”.

Festivalske ulaznice dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene ulaznice ostaju važeće i za nove datume.