SINIŠA VUCO O ANI BUČEVIĆ: ‘Možda bi trebala kod mene na seminare doći. Puno zuji, a malo meda daje’

View this post on Instagram

Tko kaže da se sreća ne može vidjeti? Evo, vidi je! Tko kaže da se zahvalnost ne može vidjeti? Evo, vidi je! Tko kaže da se ljubav ne može vidjeti? Evo, vidi je! Sve emocije možeš vidjeti, kada znaš u oči gledati…❤ #anabucevic#safariduha#motivationalspeaker