SINIŠA VUCO JE POSTAO DJED: Osim sina nogometaša, ima i lijepu kćer koja je postala majka, a buduća je trap zvijezda

Siniša Vuco ponosan je otac četvero djece. Njegov sin Vilibald igrač je nogometnog kluba Hrvatski dragovoljac, a pjevač je posebno ponosan na svoju najmlađu kćer Brigitu koja mu je podarila unuku, otkrio je za Tportal.

“Prije deset dana sam postao djed! Osim što će biti trap zvijezda, moja Brigita mi je rodila unuku”, kazao je za gore spomenuti portal.

Vuco je istaknuo i kako je Brigita krenula njegovim stopama, a sa sinom Alke Vuice, Arianom, stvara vrhunski trap.

“Vjerujte mi da se za trap muziku nije rodila talentiranija osoba. Ona je ušla u to iz hobija a surađuje s producentom, sinom Alke Vuice, Arianom. Alka i ja smo zadnji saznali za to, ali drago nam je to su naša djeca. To što oni stvaraju je nešto strašno kvalitetno, produkcija je vrhunska, Arian to brutalno radi. Zamolio ju je da otpjeva info i kad ju je čuo rekao je da je to pun pogodak. Brigita ima odličan vokal, a i lijepa je na tatu”, rekao je.

Vuco sa suprugom Jelenom, osim Vilibalda i Brigite, ima još i kćer Katarinu i sina Luku. Pjevač sa svojom obitelji živi u Svetoj Nedelji te ističe kako je pravi obiteljski čovjek.