SIN ŠPIRE GUBERINE OPROSTIO SE OD OCA EMOTIVNIM STATUSOM: ‘Zbogom, tata, čuvaj mamu…’

Legenda hrvatskog glumišta Špiro Guberina preminuo je u petak u 88. godini

Boris Guberina, sin legendarnog hrvatskog glumca Špire Guberine na društvenim mrežama se oprostio od oca dirljivim statusom.

“Zbogom, tata, čuvaj mamu i nek’ vam bude ljepše nego na Zemlji. Volim vas!”, napisao je Boris Guberina uz obiteljsku fotografiju na kojoj kao dijete pozira s majkom Ingrid i ocem.

Špiro je ostao bez supruge prije 25 godina, no ostao joj je vjeran do smrti. “Volim ja šarmirati… No, kako mi muški obično gledamo znatno mlađe žene, nisam htio da se mlada dama nakon nekog vremena upita: Što ja radim s tim starcem, i da me se onda pokuša riješiti na neki neprimjeren način”, izjavio je za magazin Gloria prije nekoliko godina.

