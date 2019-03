SIN MICHAELA JACKSONA SHRVAN NAKON IZLASKA DOKUMENTARCA: ‘Loše se osjeća, a prestao je i govoriti’

Michaelov nećak TJ Jackson tvrdi da se Blanket povukao u sebe i da je jako loše

Strani mediji pišu da je Blanket Jackson, najmlađi sin Michaela Jacksona, u teškom stanju nakon izlaska kontroverznog dokumentarca “Leaving Neverland” u kojemu Jacksonove navodne žrtve tvrde da ih je glazbenik seksualno zlostavljao dok su bili djeca.

Veliki šok

Blanket je navodno shrvan skandalom i u potpunosti se promijenio. “Oduvijek je bio najglasniji dječak u razredu, sad to više nije tako. Povukao se u sebe, osjeća se loše, a čak je prestao i govoriti. Zabrinut sam za njegovo zdravlje, shrvan je zbog svega što se govori o Michaelu”, rekao je glazbenikov nećak, TJ Jackson u showu voditeljice Victorije Derbyshire.

Za Blanketa je zabrinut i njegov kum Mark Lester. “Svi ga nastoje zaštiti od vanjskog svijeta, ali to je nemoguće. Samo se povlači u sebe i teško mu je zbog svega što se događa, a to nije nikako dobar način da mu se pomogne. Blanketa pokušavaju popuno izolirati i to stvarno nije u redu”, rekao je za britanski The Sun.

Blanketovi skrbnici, baka Katherine i TJ Jackson, boje se da bi ga netko mogao iskoristiti i oduzeti mu dio nasljedstva te ga drže podalje od javnosti.