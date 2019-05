SIN LEPE BRENE BIO JE ZATEČEN KAD JE VIDIO ŠTO MU JE STIGLO NA KUĆNU ADRESU: ‘Ovakvu vrstu poklona još nikad nije dobio…’

Stefan je navikao dobivati razne poklone, no ovo je prvi put da mu je na adresu stiglo žensko rublje

Stefanu Živojinoviću, sinu pjevačice Lepe Brene, nedavno je na kućnu adresu stiglo pravo iznenađenje. Naime, na kvaki od ulaznih vrata stana dočekalo ga je crveno čipkasto rublje te popratna poruka. “Stefan je to jutro žurio na gostovanje povodom promocije pjesme ‘Od večeri do jutra’. Nije mogao vjerovati kada je otvorio vrata i shvatio da mu pred nosom visi crveno žensko rublje. Nije znao što da radi s tim, a onda je vidio i poruku na kojoj je bio samo broj telefona bez potpisa. Navikao je on dobivati poklone, takve stvari su se događale i ranije, prije nego što je kao pjevač postao puno više popularan među ženskim spolom. Međutim, nikada ovakvu vrstu poklona nije dobio”, rekao izvor za Blic.

Dodao je da je Stefana pošiljka tajanstvene obožavateljice zabrinula. “Stefana je ovo zabavilo, ali istovremeno mu nije bilo svejedno jer je shvatio da su njegovi obožavatelji saznali gdje živi, a među njima može biti i posesivnih. Postao je svjestan da ga je taj netko pratio, a to nije niti malo ugodno”, poručio je izvor.

