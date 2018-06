SIN JOHNNYJA DEPPA TEŠKO JE BOLESTAN: Glumac otkazao sve obveze, obožavatelji strahuju jer je otprije u depresiji

Joyeux anniversaire ❤ "En 1994, nous nous étions croisés ches des amis communs. Il m'a marquée dès cette première rencontre. Pendant mes années de solitude, il n'a jamais quitté mes pensées. Et puis en 1998, on s'est (re)trouvés. On a décidé de faire notre vie ensemble, et un bébé 3 mois plus tard. Il est mon prince charmant, l'homme de ma vie, mon meilleur ami. Tout ce dont je rêve, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Notre histoire, c'est l'amour, l'amitié réunis. J'ai l'impression que personne ne peut s'aimer comme on s'aime. En plus, Johnny est un père parfait, il habille les enfants, il les change, il les fait rire… Lily-Rose obtient de lui ce qu'elle veut." #vanessaparadis #johnnydepp #beauty #paris #model #singer #france #frenchgirl #chanel #karllagerfeld #love

A post shared by Vanessa Paradis, fan page. (@vanessaparadis__) on Jun 9, 2018 at 12:15am PDT