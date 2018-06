SIN IVANE PLECHINGER DOŽIVIO TEŠKU NESREĆU: Na zebri ga pokupio policijski auto i nosio još 30 metara

Život te slomi – da bi te temeljitije izgradio. Nekad ti se zaista čitav svijet u sekundi treskom protrese… Naš @jan.kovachich jučer je doživio tešku prometnu nesreću zbog koje je mogao otići s ovog svijeta, a on ne samo da je ostao, već je po mnogima čudesno koliko je malo ozljeđen. Na njega je na pješačkom prijelazu naletio policijski auto, nosio ga trideset metara i Jan je na kraju završio pod vozilom… Ni u jednom trenu nije bio životno ugrožen, na hitnoj je – iako poprilično polomljen – nasmijavao sve dežurne sestre. Noćas mu je operirana noga, doktori su svi vrlo optimistični… Prije operacije brinuo se što će biti s projektima koje priprema, diktirao nam koga sve da obavijestimo i govorio koje prijatelje da za njega nazovemo da se ne brinu❤ Jutros sam se probudila i znala sam da to što nam se dogodilo nije bila nesreća, već sreća! Sreća u kojoj smo saznali koliko je naše dijete voljeno, zaštićeno i jako❤ Zahvalila sam Bogu što nam ga je čuvao, jer znam da je. Danas u bolnici, iako sav u zavojima, s osmjehom na licu priča nam kako želi snimiti video u kojem će poručiti svoj djeci kako moraju paziti kad prelaze ulicu, sretan što je živ… I još nešto: Molim vas, nemojte u komentarima raspravljati o policiji i o tome tko je tu kriv. Nama je to savršeno nevažno. Čovjeku koji je vozio auto vjerojatno je teže nego Janu i njemu želim da sazna da je sve itekako dobro završilo… Nek ova naša priča posluži svima da vjeruju u to da je UVIJEK samo dobro ispred svih nas ukoliko si dovoljno mudar da to dobro želiš naći, i tad ti se u nesreći sreća prvo stidljivo, a onda sve hrabrije pokaže. Mi od jučer navečer slavimo život našeg Jana, sigurna sam da ćete nam se svi pridružiti. Sretno – živjeli! #onoštoostajeuvijekljubavje

