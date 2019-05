SIN GORANA IVANIŠEVIĆA U BOLNICI S TEŠKIM OZLJEDAMA GLAVE: ‘Prošao kroz crveno, udario nas i odbacio u zid’

Emanuel se trenutačno nalazi u Klaićevoj bolnici gdje se oporavlja od teških ozljeda glave

Sin Tanje Dragović i tenisača Gorana Ivaniševića, 12-godišnji Emanuel, u prometnoj nesreći zadobio je teške ozljede glave. Tanja i njezin aktualni odabranik Vlaho Arbulić trenutačno se nalaze u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici gdje se dječak oporavlja. “U šoku smo i samo smo fokusirani na to da se mali što prije oporavi i bude dobro. Ima ozljede glave koje su kvalificirane kao teške, no liječnici su optimistični i nadamo se pozitivnom ishodu”, rekao je Arbulić za Slobodnu Dalmaciju.

Prometni prekršaj

On je po Emanuela išao nakon što mu je završio trening. U autu su bili samo njih dvojica. “U trenutku sudara bio je izrazito hrabar i pri svijesti. Moram se zahvaliti ljudima koji su nam priskočili u pomoć. Samo mi je bilo važno da Emanuel bude dobro, nakon sudara otvorili su se zračni jastuci, a ja sam istog trenutka skočio prema njemu, primio ga u naručje i izveo van”, ispričao je.

Nesreća se, tvrdi, dogodila na zelenom valu. “Vozio sam zelenim valom i onda je to vozilo prošlo kroz čisto crveno, udarilo me i odbacilo u zid. Nije me briga za štetu, samo nam je Emanuel u mislima i njegov oporavak”, rekao je glazbenik te dodao da Goran Ivanišević trenutačno nije u Hrvatskoj, no da će se uskoro vratiti kako bi bio uz sina.

Arbulić je poručio da je Emanuelovo stanje stabilno, no ne zna se koliko će još dugo biti pod liječničkim nadzorom. “Dječak je dobro. Van je životne opasnosti i to je najbitnije. Ima ozljedu glave i zadržan je u bolnici. Ne zna se koliko će ga zadržati, to ovisi o doktorima”, rekao je za 24sata.