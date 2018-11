SIN DAVORA BILMANA PRAVI JE KOMAD: Ova šaljiva fotka savršeno pokazuje kako se slaže s poznatim ocem

View this post on Instagram

[Roditeljski savjet] Kad ste u ulozi roditelja, svi vam se čine zlata vrijedni i kao da su citirani iz knjige mudrosti, a kako to najčešće izgleda iz pogleda djeteta, možete isčitati iz facijalne ekspresije mog sina. Koji roditeljski savjet se vama urezao u pamćenje? (primamo i dobre i one druge). . . . #parentsadvice #fatherson #bestadviceever #worstadviceever #communication_skills #rolleyes