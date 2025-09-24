Simon Cowell zgrozio obožavatelje pojavljivanjem u emisiji: 'Kako to plješće?!'

Simon Cowell jedan je od najutjecajnijih figura svjetskog showbiznisa. Javnosti najpoznatiji kao član žirija u talent showovima X Factoru, Britain’s Got Talent i American Idolu, proslavio se svojim izravnim i često oštrim komentarima upućenim natjecateljima. Kroz svoju produkcijsku kuću lansirao je brojne glazbene zvijezde kao što je bend One Direction.

Kako to plješće?!

Jučer je gostovao u emisiji “The Jennifer Hudson Show" prije čega je morao proći takozvani “Spirit Tunnel” što je ustvari zapozorje gdje se suradnici emisije tradicionalno okupe i pjesmom pozdrave gostujuću zvijezdu.

Njegov prolazak kroz "tunel" nasmijao je, zgrozio i oduševio internet. Naime, dok je dolazio do studija, Cowell je nastojao pljeskati u ritmu pjesme, no njegov pljesak bio je sve samo ne u ritmu. Uz to, na licu je imao vrlo nelagodan i ukočen osmijeh. Način na koji se kretao, smiješio i pljeskao, javnosti je dao povoda da mu se naruga.

Foto: Screenshot/tiktok

Komentari nisu razočarali

"Što mu se dogodilo?", "Izgleda animirano", "Novi način pljeskanja", "Mislio sam da rukama pokazuje simbol srca", "Izgleda poput tuljana ili bebe T-rexa", "Izgleda kao da ne želi biti tamo", "Treba prestati s estetskim zahvatima", bili su neki od komentara na društvenim mrežama.

Drastična promjena

Prije dvije godine, njegovi su obožavatelji primijetili da se kroz godine drastično promijenio izgledom. Uvijek pod povećalom javnosti, Simon Cowell je i sam priznao da koristi botoks za pomlađivanje kože te da je svjestan da je pretjerao s dozama.

Foto: Profimedia

Jednom je prilikom za strane medije kazao kako ga se tada osmogodišnji sin uplašio i da je to bio trenutak u kojemu je odlučio da mora prestati sa zahvatima.

Njegov ljubavni život

Mnogi su mislili da se odlučio na ove promjene zbog 18 godina mlađe zaručnice Lauren Silverman. Simon je s Lauren devet godina, a s njom ima i sina Erica. Upoznali su se 2004. godine kada je Lauren bila u braku s mogulom Andrewom Silvermanom koji je tada bio Simonov blizak prijatelj.

